أسطورة لن تتكرر.. البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم.. أبو العينين: إنجازات القائد محفورة في قلوب المصريين.. ونواب: كافح الإرهاب وأعاد بناء مصر الجديدة

خلال الجلسة العامة.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تنصيبه رئيسا
المتحدث باسم البرلمان: لدينا دولة قوية حديثة دورها قيادي في المنطقة العربية
خلال 6 سنوات.. العرابي يوضح إنجازات الرئيس السيسي الخارجية
حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وقال النائب محمد أبو العينين: إن هذا اليوم تاريخي،حيث أقسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا بالإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب أبو العينين، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين، فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرئيس أسطورة لن تتكرر".
مشروعات التنمية
استمرت التهنئة لما بعد الجلسة العامة، حيث قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن تعدد الإنجازات في الدولة علي مدار الـ6 سنوات الماضية؛ حدثت في مجالات متعددة، منها "البنية التحتية، ومحاور الطرق والكبارى، إضافة الي قناه السويس الجديدة" والتي تعتبر قيمة مضافة كبيرة لمصر.
وأضاف صلاح حسب الله، أن هناك مشروعات كهرباء تم عملها، وهي السبب في تدعيم قدرة مصر في انتاج الكهرباء، بالإضافة الي عمل مشروعات إسكان اجتماعي وشبابي ومتميز، وهي الآن متاحة لكل المصريين، والحالات الاولي بالرعاية قمنا بتوفير اسكان لها.
وأوضح صلاح حسب الله ، الآن هناك دولة مصرية قوية حديثة، استعادت دورها السياسي والريادى سواء في المنطقة العربية او علي المستوى الدولي .
واستطرد: اليوم أصبح هناك استدعاء للدور المصري في قيادة المنطقة العربية وتأكيد علي ان الأمن المصري القومي يبدأ من الأمن القومي العربي في جميع الدول المحيطة بنا .
وأكمل تصريحاته: أن مصر الآن تستند علي قدرات الشعب وقدرات الدولة وارادتها، مؤكدا أنه منذ 6 سنوات ونحن امام دولة قوية بجميع مكوناتها.
إنجازات خارجية
بدوره قال النائب محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق, إنه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر؛ كانت هناك بعض الدول تنظر إليها بعين "الدولة الفقيرة" غير قادرة علي فعل أو إنجاز أي شيء.
وأضاف السفير محمد العرابي، أن الدولة المصرية عندما استقرت واكتمل بناء المؤسسات السياسية الخاصة بها والدستور وخلافه ذلك أعطاها انطباع لجميع الدول أن مصر دولة راسخة وقوية.
وتابع وزير الخارجية الأسبق، أننا في البداية كنا نسعي للاقتراب إلي جميع دول العالم ولكن الوضع انقلب الآن والجميع يريد الاستماع إلي رأي مصر والاقتراب منها وتوطيد العلاقات الخارجية والدبلوماسية بها.
وأوضح السفير محمد العرابي، أن العام الحالي هو الأصعب من الـ6 سنوات الماضية من التي مروت علي الدولة وربما علي العالم أجمع؛ بسبب انتشار وباء كورونا، ولكن مصر تحاول السيطرة علي الوضع بقيادتها السياسية الحكيمة.
مكافحة الإرهاب
فيما وجه النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي نظير الجهد الهائل والعمل الدؤوب الذي يبذله طوال 6 سنوات من توليه الرئاسة في مصر، قائلا إن توليه الحكم أعاد الوطن للحياة مرة ثانية، وأغلق وجه الإرهاب وصفحة الاخوان الدموية.
وأشار عثمان، إلى أن الرئيس السيسي استطاع ايجاد سياسة خارجية فاعلة واستعادة الدور الريادي المصري في كافة الملفات وتبوأ مكانة عربية وإقليمية رفيعة.
وأكد أن الرئيس استطاع إعادة رسم علاقات مصر بالقوى العظمي في العالم، وفي مقدمتها أمريكا وروسيا والصين، ما أطلق قاطرة التنمية في مصر بشكل غير متصور وغير مسبوق، ما بين مشاريع تنموية وزراعية وصناعية وخدمية واستطاعت مصر تحقيق احتياطي ضخم وخفض نسبة التضخم وخفض نسبة البطالة وفق تقارير دولية.
كما عمل على التصدي بقوة هائلة للارهاب وحاربه وعمل على تجفيف موارده، والتصدي له في سيناء وغيرها من المحافظات المصرية وملاحقة الخلايا النائمة.
واختتم النائب حديث قائلا: "6 سنوات أكدت زعامة الرئيس السيسي وحفرت لمصر صورة ضخمة مهيبة في قلوب الجميع".