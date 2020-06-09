أسطورة لن تتكرر.. البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمرور 6 سنوات على توليه الحكم.. أبو العينين: إنجازات القائد محفورة في قلوب المصريين.. ونواب: كافح الإرهاب وأعاد بناء مصر الجديدة

خلال الجلسة العامة.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تنصيبه رئيسا

المتحدث باسم البرلمان: لدينا دولة قوية حديثة دورها قيادي في المنطقة العربية

خلال 6 سنوات.. العرابي يوضح إنجازات الرئيس السيسي الخارجية





حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.





اقرأ أيضا | خلال الجلسة العامة.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تنصيبه رئيسا





وقال النائب محمد أبو العينين: إن هذا اليوم تاريخي،حيث أقسم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا بالإنجازات التي تحققت.





وأكد النائب أبو العينين، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين، فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرئيس أسطورة لن تتكرر".





مشروعات التنمية





قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن تعدد الإنجازات في الدولة علي مدار الـ6 سنوات الماضية؛ حدثت في مجالات متعددة، منها "البنية التحتية، ومحاور الطرق والكبارى، إضافة الي قناه السويس الجديدة " والتي تعتبر قيمة مضافة كبيرة لمصر. استمرت التهنئة لما بعد الجلسة العامة، حيث





وأضاف صلاح حسب الله، أن هناك مشروعات كهرباء تم عملها، وهي السبب في تدعيم قدرة مصر في انتاج الكهرباء، بالإضافة الي عمل مشروعات إسكان اجتماعي وشبابي ومتميز، وهي الآن متاحة لكل المصريين، والحالات الاولي بالرعاية قمنا بتوفير اسكان لها.





وأوضح صلاح حسب الله ، الآن هناك دولة مصرية قوية حديثة، استعادت دورها السياسي والريادى سواء في المنطقة العربية او علي المستوى الدولي .





واستطرد: اليوم أصبح هناك استدعاء للدور المصري في قيادة المنطقة العربية وتأكيد علي ان الأمن المصري القومي يبدأ من الأمن القومي العربي في جميع الدول المحيطة بنا .





وأكمل تصريحاته: أن مصر الآن تستند علي قدرات الشعب وقدرات الدولة وارادتها، مؤكدا أنه منذ 6 سنوات ونحن امام دولة قوية بجميع مكوناتها.





إنجازات خارجية



