فاروس لبنوك الاستثمار مستشارًا ماليًا لبيع 99% من أسهم بيتومود لـ سيكا العالمية





أعلنت شركة فاروس لبنوك الاستثمار التابعة لشركة الأهلي كابيتال القابضة عن قيامها بدور المستشار المالي الحصري لمساهمي الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن (بيتومود) في اتمام صفقة بيع حصة 99% من أسهم الشركة لصالح شركة سيكا العالمية.





وفي هذا السياق، أعربت نهى الغزالي، العضو المنتدب لفاروس لبنوك الاستثمار عن اعتزازها بنجاح فريق العمل بفاروس في اتمام هذه الصفقة في كافة مراحلها حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الآونة الأخيرة جراء انتشار فيروس كورونا، حيث يؤكد هذا النجاح على ثقة المستثمرين الأجانب في جدوى التواجد والاستثمار في مصر، مدعومة بالأسس القوية للسوق المصري تحت أية ظروف. وأضافت الغزالي: "نحن متفائلون بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي السريع والقوي خلال الفترة المقبلة لما يشهده من استقرار واضح ومناخ صحي للاستثمار خاصة في ضوء جهود الحكومة خلال الأزمة وقرارات الإصلاح الاقتصادي في الفترة الاخيرة".

وتجدر الإشارة الى ان الشركة الحديثة للمواد العازلة – مودرن (بيتومود) ("الشركة") تأسست عام 1998 وهي احدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع مواد العزل لخدمة قطاع البناء والتشييد وتتمتع الشركة بحصة سوقية رائدة في السوق المصري بالاضافة الي خدمة عملاء في أكثر من 50 دولة في السوق العالمي، كما تم ادراجها في البورصة المصرية عام2001 .





وقام بعملية الاستحواذ شركة سيكا، احدى أكبر شركات الكيماويات المتخصصة في العالم ، والتي تتخذ من سويسرا مقرًا لها وتمتلك فروعا منتشرة في 100 دولة وتقوم بتصنيع منتجاتها في أكثر من 300 مصنع حول العالم حيث تم تنفيذ الصفقة من خلال عرض شراء اجباري من شركة سيكا مصر.





الجدير بالذكر ان شركة فاروس لبنوك الاستثمار تعد من انشط بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية وهي حاليا احدي الشركات التابعة و المملوكة بالكامل لشركة الاهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الاهلي المصري. وقد اتمت شركة الاهلي كابيتال الاستحواذ عليها قبل عدة اشهر في اطار خطة البنك الاهلي لتكوين منصة متكاملة لبنوك الاستثمار و السمسرة و ادارة المحافظ بالاضافة الي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والتمويل متناهي الصغر وكافة الخدمات المالية غير المصرفية..





وقد حصلت شركة فاروس على لقب "أفضل بنك استثمار في مصر" ضمن قائمة جلوبال فايننس العالمية، وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة، لأفضل بنوك الاستثمار في العالم لعام 2018. كما حصلت على لقب "أفضل شركة أبحاث" لعامي 2018 و2019 على التوالي من قبل مجلة انترناشونال فاينانس.





كما تحتل شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بشكل متواصل واحدا من افضل خمس مراكز من حيث حجم التداول في البورصة المصرية، مع تمتعها بخبرات كبيرة في مجال تقديم الاستشارات المالية إلى جانب خبرات متميزة في عمليات الدمج والاستحواذ وصفقات إصدار الأسهم وأدوات الدين. وقامت شركة فاروس لترويج وتغطيه الاكتتاب في الأوراق المالية بتنفيذ عدة صفقات بارزة في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية، من بينها قطاع الكيماويات والأسمدة، والتمويل الاستهلاكي، والتعليم، والاتصالات.