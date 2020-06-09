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فى 10 أشهر فقط.. شاكر: توصيل الكهرباء لمنطقة شرق العوينات لزراعة 50 ألف فدان

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:42 ص
المهندس محمد المرقبي،
المهندس محمد المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تسير بخطة واضحة ومرسومة لتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة ومتماشية مع خطة التنمية للدولة والتسريع من إنتاج الشبكات.

وتابع شاكر، في مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، أنه في منطقة شرق العوينات خلال 10 أشهر فقط تم توصيل الكهرباء لها لتكون صالحة لزراعة 50 ألف فدان.

وأضاف المرقبي، أن القطاع يعمل على أن يسبق خطة الدولة للتنمية بخطوة لتنفيذ مشروعاته الكهربائية للتماشي مع تلك الخطة.

وأكد أن هناك تنسيقا دائما بين الوزارات والجهات المعنية للدولة لاستكمال مشروعاتها وتنفيذ خطط الدولة للتنمية، وزيادة الرقعة الزراعية ومشروعاتها في الربع الأول من العام الجديد.

وأوضح أنه يتم عمل اجتماعات دورية بمرور كل أسبوع تقريبًا مع جميع الموردين والمسؤولين للتأكد من أن معدلات تنفيذ الخطة تسير طبقًا لجدولها الزمنى اليوم بيومه، حتى تنتهي الخطة في موعدها المحدد.
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