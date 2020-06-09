صحف الكويت اليوم.. 17 رحلة لنقل العالقين المصريين بالكويت.. لم نتبن سياسة مناعة القطيع لمواجهة وباء كورونا.. السيسي يكلف الحكومة بالتوسع في التعليم عن بعد..وأكثر من 7 ملايين إصابة بكوفيد 19 حول العالم

ميركل ترحب بمبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة في ليبيا

عودة الحياة بعد كورونا.. قطر ترفع إجراءات العزل على 4 مراحل

الليرة تواصل الانهيار وارتفاع جنوني للأسعار

الإعدام لإيراني متهم بتقديم معلومات عن مكان سليماني

العقوبات الأمريكية ضد قطاع النقل البحري الإيراني تدخل حيز التنفيذ

الأميركيون البيض يشاركون بكثافة في الاحتجاجات المناهضة للعنصرية

هيوستن تستعد لتشييع جورج فلويد

جدل بريطاني حول تدمير محتجين تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستن













تناولت الصحف الكويتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد سلطت صحيفة الأنباء الضوء على اعلان د ..مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قبل حدوث أزمة فيروس ««كورونا» المستجد، كانت مصر قد بدأت تولي اهتماما واضحا بالتعليم الإلكتروني، وجاءت أزمة «كورونا» لتؤكد أننا كنا على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه مع استمرار هذه الأزمة يتعين التوسع في منظومة «التعليم عن بُعد»، وأن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في هذه المنظومة.





وأوضح مدبولي خلال اجتماع للحكومة امس لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة جائحة «كورونا»، أن هناك مقترحات وأفكارا كثيرة لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع حدوث التزاحم والاختلاط بين الطلاب، خاصة في ظل استمرار أزمة «كورونا»، مشيرا إلى أن كل ذلك يرتبط بوجود بنية أساسية تكنولوجية قوية، وهو ما نعمل عليه حاليا.





كما أشارت صحيفة الوطن إلى ترحيب المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، يوم الاثنين، بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، لأجل إنهاء الأزمة في ليبيا.





وجاء موقف ميركل خلال مباحثات هاتفية مع السيسي، حول تطورات الأزمة الليبية في ضوء "إعلان القاهرة" الذي حظي بدعم عربي ودولي واسع.





محليا، قالت صحيفة الأنباء إن وتيرة إجلاء المقيمين إلى بلدانهم تتسارع عبر مطار الكويت حيث أعلنت إدارة الطيران المدني عن تسيير 27 رحلة طيران الثلاثاء تحمل على متنها 5416 مقيمًا إلى عدد من الدول على رأسها مصر التي تنطلق إليها ومنذ 2 صباحًا وحتى الـ11:15 مساءً 17 رحلة إلى القاهرة وأسيوط وسوهاج.





أشارت صحيفة الأنباء إلى اعلان وزارة الصحة امس تسجيل 662 إصابة جديدة بمرض «كوفيد - 19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 32510 حالات، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى 269 حالة.





وفي سياق المتصل، أبرزت صحيفة الجريدة تأكيد وزارة الصحة أن المنظومة الصحية في البلاد لم تتبنَّ سياسة مناعة القطيع في مواجهة وباء كورونا، لافتة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن تناقض هذه السياسة.





وقال المتحدث الرسمي باسم «الصحة» د. عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي أمس، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ اليوم الأول لظهور الجائحة في الكويت دعت إلى عدم المخالطة والتشدد في الإجراءات الاحترازية، كإغلاق المساجد والمجمعات والصالونات والعيادات والأندية، وإيقاف وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة، إضافة إلى عزل بعض المناطق، وهذه كلها خطوات استباقية وإجراءات تناقض فكرة تطبيق «مناعة القطيع».





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عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة القبس إلى تصريح المتحدثة باسم الحكومة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر امس الإثنين بأن قطر ستبدأ في إلغاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في مدنها بموجب خطة من أربع مراحل تبدأ في 15 يونيو بالسماح بإعادة فتح بعض المساجد. وأضافت خلال مؤتمر صحافي، أن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في الأول من يوليو والثالثة في الأول من أغسطس والرابعة في الأول من سبتمبر.





قالت صحيفة الأنباء إن الليرة السورية تشهد انهيار غير مسبوق لليرة السورية حتى قبل أسبوع من بدء تطبيق قانون «قيصر» الأميركي الجديد للعقوبات على حكومة دمشق وكل من يتعامل معها.





فقد قفز سعر صرف الليرة صباح أمس إلى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في دمشق، بزيادة ألف ليرة دفعة واحدة عن سعرها الذي اقفل على الفين مقابل الدولار يوم الخميس الماضي.





وفي الشأن نفسه، ذكرت صحيفة الجرييدة إن السخونة عادت إلى الساحة السورية، مع اقتراب سريان العقوبات الأميركية، وفق «قانون قيصر»، فقد تجددت التظاهرات المعيشية مع بدء ارتفاع الأسعار، وتردّي الأحوال المعيشية، في وقت واصلت الليرة سقوطها الحر، مسجلة أدنى سعر صرف في تاريخها.





ذكرت صحيفة الأنباء أن جهود محاصرة الفتنة ي لبنان نجحت، من خلال حركة سياسية لإرساء شبكة أمان وطني، وهو ما قاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باتجاه الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، وكشفت مصادر الحزب الاشتراكي لـ «الأنباء» أن اللقاءات صبت على نفس الهدف، وكان «التشديد على ضرورة الحوار بين القوى السياسة مع التأكيد على المطالب المحقة للناس التي كان رفعها الحراك في 17 اكتوبر الماضي».





وفي العراق، قالت صحيفة الجريدةإن رقعة الاحتجاجات المطلبية اتسعت في جنوب العراق، بينما أكملت الحكومة الجديدة استعداداتها للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، الذي يتوقع أن تحدد نتائجه ملامح العلاقات المستقبلية بين البلدين خصوصًا في الشأن العسكري.





وسط ترقب للنتائج التي يتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة وموازين القوى داخليا وخطوط التماس والتوتر إقليميا ودوليا على الساحة العراقية، وضعت حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي اللمسات الأخيرة استعدادا للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.





وأشارت صحيفة الراي، إلى ما قاله المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران اليوم الثلاثاء إن حكما بالإعدام صدر بحق إيراني قدم معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية عن مكان القائد العسكري قاسم سليماني وإن تنفيذ الحكم سيكون قريبا.





وأشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الولايات المتّحدة أمس الاثنين بداية سريان عقوبات صارمة ضد شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني متهمتين بنقل مواد مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني.





والعقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في ديسمبر الماضي ، تستهدف شركة "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفرعها في شانغهاي شركة "إي سيل" للشحن البحري.









دوليا، ركزت صحيفة الأنباء على تخطي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم السبعة ملايين أمس باتفاق جميع المؤسسات والجهات المعنية بإجراء الإحصاءات منذ بدء تفشي الوباء الذي سببه فيروس كورونا المستجد. ففي تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى الأرقام الرسمية المعلنة، أحصت ما لا يقل عن 7.003.851 إصابة بالفيروس بينها 402.867 وفاة. لكن منصة «وورلد ميتير» للإحصاءات أوردت أرقاما أكثر من تلك بكثير حيث وثق إصابة أكثر من 7.110 ملايين إصابة منها 406 آلاف حالة وفاة. وفيما بينهما أحصت جامعة جونز هوبكنز الاميركية 7 ملايين وأكثر من 30 ألف إصابة منها 403 آلاف وفاة.





وقد ذكرت صحيفة الراي أن الولايات المتّحدة سجلت مساء أمس 450 وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ حوالى شهرين، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.





أشارت صحيفة الأنباء إلى اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصومه الديموقراطيين بتدمير أميركا وكتب «القانون والنظام وليس تقليص النفقات وإلغاء الشرطة»، في إشارة الى قرار المجلس البلدي لمدينة منيابوليس التي شهدت مقتل فلويد، تفكيك جهاز الشرطة، والى مشروع الساسة الديموقراطيين تقييد إجراءات الشرطة ورفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم من عناصرها.





وفي سياق المتصل، لفتت صحيفة الأنباء إلى أنه في وقت خرجت الحشود في مدن الولايات المتحدة دعما للمتحدرين من أصول افريقية، رفع متظاهرون بيض شعار «صمت البيض عنف» خلال مشاركتهم بكثافة غير مسبوقة في هذا النوع من الاحتجاجات، في مسعى للفت النظر الى أن العنصرية متجذرة في البلاد بشكل يتجاوز سلوكيات الشرطة.





وأوضحت صحيفة القبس أن مدن أوروبية شهدت تظاهرات دعمًا للاحتجاجت الأميركية ضد العنصرية على خلفية مقتل جورج فلويد. وفي ترفورن قرب العاصمة بروكسل، تعرّض تمثال نصفي لملك بلجيكا الأسبق ليوبولد الثاني للتخريب. وطالبت مجموعة اسمها «لنصلح التاريخ» بسحب كل تماثيل ليوبولد الثاني، نظرًا إلى اتهامها إياه بأنّه «أباد» ملايين الكونغوليين.





وقالت الأنباء إن سياسيون بريطانيون انتقدوا إقدام متظاهرين على تدمير تمثال برونزي يعود إلى تاجر الرقيق إدوارد كولستن في مدينة بريستول الإنجليزية وإلقائه في الميناء خلال احتجاج مناهض للعنصرية أمس الأول. وتشهد بريطانيا احتجاجات يومية تضامنا مع حركة «حياة السود تهم» الأميركية.





وقالت صحيفة الراي إن مدينة هيوستن في تكساس تستعد لتشييع الثلاثاء جورج فلويد غداة مثول الشرطي المتهم بقتله لأول مرة أمام القضاء.





والاثنين تم تكريم ذكرى الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما في هذه المدينة التي عاش فيها فترة طويلة وتسببت وفاته بإطلاق شرارة غضب وتظاهرات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي والتحرك للحقوق المدنية.



