تدعيم شبكات النقل..وزير الكهرباء: العمل مستمر في المحطة النووية طبقا للخطة..فيديو





واضاف محمد شاكر ، من خلال كلمته فى مؤتمر اليوم ، أن العمل مستمر في المحطة النووية طبقًا للخطة تماما ،و تصميمات المحطة يتم تقديمها واعتمادها وهكذا .





واشار الى أنه من ضمن الأمور المهمة جدا بالنسبة لقطاع الكهرباء هو المحطه النووية ، مؤكدا ان المدير الوكالة الطاقة الدولية اشاد بانجازات قطاع الطاقة ودور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والاقليمية .





وتابع اننا قمنا بعمل جزء كبير جدا فى تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية على جهد 500 كيلو فولت ، وهذا يحسن من مستوى الاداء ويقلل من المفاقيد ويرفع من مستوى الخدمة .





واكد ان هناك خريطة كاملة تشرح الخطوط الهوائية الـ 500 كيلو فولت فى عام 2014 ، كان 2364 كيلو متر تقريبا وبنهاية هذا العام سنكون اضفنا اضافات كبيرة جدا لتصل الاطوال الى 6006 كيلو متر .









قال محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن التكلفة التقديرية لمشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين تصل إلى 2.7 مليار دولار .