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تدعيم شبكات النقل..وزير الكهرباء: العمل مستمر في المحطة النووية طبقا للخطة..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:48 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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ريهام فيكتور
قال محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  ، إن التكلفة التقديرية لمشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين  تصل إلى 2.7 مليار دولار .

واضاف  محمد شاكر ، من خلال كلمته فى مؤتمر اليوم ، أن العمل مستمر في  المحطة النووية طبقًا للخطة تماما ،و تصميمات المحطة يتم تقديمها واعتمادها وهكذا .

واشار الى أنه من ضمن الأمور المهمة جدا بالنسبة لقطاع الكهرباء هو المحطه النووية ، مؤكدا ان المدير الوكالة الطاقة الدولية اشاد بانجازات قطاع الطاقة ودور مصر الفاعل على الساحتين الدولية والاقليمية .

وتابع اننا قمنا بعمل جزء كبير جدا فى تدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربائية على جهد 500 كيلو فولت ، وهذا يحسن من مستوى الاداء ويقلل من المفاقيد ويرفع من مستوى الخدمة .

واكد ان هناك خريطة كاملة تشرح الخطوط الهوائية الـ 500 كيلو فولت فى عام 2014 ، كان 2364 كيلو متر تقريبا وبنهاية هذا العام سنكون اضفنا اضافات كبيرة جدا لتصل الاطوال الى 6006 كيلو متر .


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