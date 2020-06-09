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حوادث

لمروره بأزمة نفسية.. مصرع طالب ألقى بنفسه في الترعة بـ كفر الشيخ

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:39 ص
جثة
جثة
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محمود زيدان
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، من انتشال جثة طالب، ألقى بنفسه في ترعة "خير الله" بنطاق مركز دسوق؛ إثر مروره بأزمة نفسية حادة.

كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انتشال جثة "ع.أ" 17 سنة، طالب، مقيم بقرية شباس الشهداء مركز دسوق، من ترعة "خير الله"  الكائنة بالقرية.

وكشفت تحريات المباحث، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن الطالب الغريق ألقى بنفسه بالترعة؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، إثر حدوث مشادة كلامية مع أحد أفراد أسرته، ولا توجد شبهة جنائية.

بانتداب مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 5142 لسنة 2020م، إداري مركز دسوق، وصرحت النيابة بدفن الجثة. 
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