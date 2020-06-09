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تعليم

من أجل العاملين فيها .. جامعة المنوفية تواجه كورونا بتخصيص مستشفي ومدينة جامعية |شاهد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:45 ص
معهد الكبد
معهد الكبد
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مروة فاضل

انتهت جامعة المنوفية من جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من اجل حماية العاملين بها واعضاء هيئة التدريس حيث تم تخصيص مبني معهد الكبد الجديد ومبني بالمدينة الجامعية لاستقبال مصابي فيروس كورونا من اعضاء هيية التدريس والعاملين بالجامعة.


وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، انه تم تجهيز مبنى معهد الكبد القومي الجديد كمستشفى للعزل الصحى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا..


واضاف، انه تم تجهيز مبنى مدينة الأمل الجديد بسعة ١٠٠ غرفة ليتم تخصيصه للحجر الصحى للحالات المصابة البسيطة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والتى لا تستدعى الحجز بمستشفى العزل، والبدء فى تجهيزه وإمداده بالفريق الطبى والمستلزمات اللازمة.


وتبلغ سعة معهد الكبد، ٩٠ سريرا و١٥ سرير عناية مركزة حيث تم إمداده بكافة الإمكانيات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفير المتطلبات الضرورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الفريق الطبي المكلف بمتابعة المصابين وكذلك العاملين المتواجدين بالمكان.


وتم تخصيص مسار دخول وانتظار الحالات المصابة، والمصاعد المخصصة لانتقالهم لضمان عدم انتشار العدوى.


وأكد رئيس الجامعة أن إتخاذ هذا الإجراء يأتى دعما لجهود الدولة لمواجهة هذه الأزمة، وتأكيدا على دور الجامعة ومساهمتها تجاه منسوبى الجامعة فى مواجهة الفيروس، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم.


كما وجه "مبارك" المسئولين بالمعهد بتوفير كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، والتعاون مع المستشفى الجامعى وكلية الطب وجاهزية الفريق الطبى من التخصصات اللازمة لتقديم بروتوكول العلاج ومتابعة المصابين على مدار الساعة، وتوفير غرف إقامة الفريق الطبى من الأطباء والتمريض واستمرار عمليات التعقيم بصفة دورية لضمان سلامتهم.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن العمل بالمعهد يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتوفير الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا للعدوى، مناشدا المرضى بالتواجد فى الحالات الطارئة التى تستدعى تواجدهم بالمعهد.


وأكد رئيس الجامعة على متابعته اليومية للعمل بالمستشفى وعرض تقرير يومى عليه بعدد الحالات وبنظام الأداء بالمستشفى، وتخصيص مسئول من الفريق الطبى ومسئول من الفريق الإدارى لمتابعة العمل وعمل التقارير اللازمة، موجها الشكر لفريق العمل على مجهوداته منذ بداية الأزمة، ومتمنيا لهم التوفيق فى تأدية عملهم والصحة السلامة للجميع، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من شر هذا الوباء.

من أجل العاملين فيها .. جامعة المنوفية تواجه كورونا بتخصيص مستشفي ومدينة جامعية |شاهد
من أجل العاملين فيها .. جامعة المنوفية تواجه كورونا بتخصيص مستشفي ومدينة جامعية |شاهد
من أجل العاملين فيها .. جامعة المنوفية تواجه كورونا بتخصيص مستشفي ومدينة جامعية |شاهد
من أجل العاملين فيها .. جامعة المنوفية تواجه كورونا بتخصيص مستشفي ومدينة جامعية |شاهد
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