وزير الكهرباء: نسعى لأن تكون كفاءة الطاقة في أصغر قرية مثل أكبر مدينة.. فيديو

أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة تسعى لأن تكون الكفاءة الكهربائية في أصغر قرية، مثل أحسن مدينة في مصر، والمساواة في الطاقة على نطاق جميع المواطنين.





وأكد الدكتور محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الوزارة تعترف بوجود أخطاء في مسألة تحصيل الفواتير، وأن عدد العدادات الكلية لشركة الكهرباء 9.3 مليون عداد كهربائي.





وأشار شاكر إلى أن هناك مشروعات إستراتيجية، وهي مشروعات تساعد على التنمية وتمد خطوط لجذب استثمارات في تلك المناطق، وهناك مشروع إستراتيجي في الساحل الشمالي، على ساحل البحر الأحمر وآخر في شمال سيناء بتكلفة 20 مليار جنيه.