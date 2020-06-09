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أخبار العالم

الإندبندنت: رئيس الوزراء البريطاني يدعو لإنهاء الاحتجاجات لخرقها قواعد التباعد الاجتماعي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون، إنه لن يوافق على قيام المتظاهرين بخرق قواعد "التباعد الاجتماعي" بعد احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع المناهضة للعنصرية في بريطانيا ، وذلك وسط دعوة من الحكومة لإنهاء أي عمل عنيف وخرق القواعد المعمول بها لوقف انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت صحيفة "الاندبندنت " البريطانية -في سياق تقرير أوردته في موقعها على الانترنت اليوم /الثلاثاء/ أنه تم تنظيم حوالي مائتي احتجاج في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن غالبيتها جرت بشكل سلمي ، حيث أعرب المحتجون عن معارضتهم لما أسموه "عدم المساواة والتحيز العنصري " المستمرين في المجتمع البريطاني بعد وفاة الأمريكي جورج فلويد في مدينة "مينيابوليس " على يد شرطي.

وأضافت الصحيفة أنه مع التركيز على العنف في (لندن) التي شهدت إصابة 35 ضابطًا ، والتخريب الذي اتضح في تمزيق تمثال "لإدوارد كولستون " تاجر الرقيق في "بريستول " ، حث رئيس الوزراء البريطاني على إنهاء أي صراع وقال إنه "لن يدعم هؤلاء الذين ينتهكون التباعد الاجتماعي "بينما يدّعون أن العنف قوض حركة حياة السود مهمة".

واعترف جونسون - الذي تعرض لانتقادات بسبب الطريقة التي تحدث بها عن مجموعات الأقليات في الماضي - بأن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في معالجة عدم المساواة بينما كان يروج لتنوع وزرائه.

وقال إنه فخور لقيادة الحكومة "الأكثر تنوعا عرقيا " في تاريخ بريطانيا ، مضيفا أنه سعيد بنفس القدر بشأن العمل على تجنيد وتعزيز "المزيد من الشباب السود في الشرطة وفي مناحي الحياة الأخرى".
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