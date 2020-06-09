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أخبار العالم

بعد هجوم مسلح.. إغلاق مؤقت لـ حقل الشرارة النفطي في ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:37 ص
حقل الشرارة النفطي
حقل الشرارة النفطي
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شيماء مصطفى
أفاد مصدر لوكالة "رويترز"  للأنباء، بإغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي بعد أيام من استئناف العمل والإنتاج به.

وأضاف المصدر أن هناك جهود جارية لإعادة فتحه مجددا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن هجوم قوة مسلحة على حقل الشرارة النفطي، حيث أوقفت العمل فيه. 

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا السبت الماضي، حقل الشرارة النفطي في مدينة أوباري جنوبي ليبيا دون التمكن من الدخول إليه".

وقال الإعلام الليبي إنه تبادل إطلاق النار وقع بين المسلحين والجيش الليبي الوطنى في الجهة الشرقية للحقل دون وقوع إصابات.

يشار إلى أن حقل "الشرارة" ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه حوالي ثلث الإنتاج الليبي من الخام، الذي تخطى حاجز المليون برميل يوميا نهاية 2019.
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