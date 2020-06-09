إلا سيناء.. وزير الكهرباء: كل قراءات الجمهورية مسجلة على أجهزة ونقدر نرجعلها

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يوجه الشكر للإعلام لتوصيله الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين للمسئولين بالوزارة، وأنه يساعد الوزارة في التوجه إليهم بشكل سريع ومباشر، مؤكدًا أن الوزارة أهم ما تعمل عليه هو إرضاء المواطنين وتقديم خدمة بكفاءة عالية.





وتابع شاكر، في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا للإعلان عن الأسعار الجديدة، أن الكشافين يقومون حاليا بتصوير القراءة وتحول بشكل تلقائي وآلي على الجهاز العام بالوزارة للاحتفاظ بتلك الصور في قاعدة البيانات الخاصة لكل مستهلك.





وأضاف أن هذا النظام التكنولوجي الجديد يوثق بشكل إلكتروني في 3 جهات مختلفة لتجميع البيانات وسهولة الرجوع إليها.





وأوضح أنه تم العمل بهذا النظام في يونيه 2019 الماضي، ووصولا إلى أبريل 2020 تم تطبيق نظام القراءة الموحد بنسبة 95%، وأن عدد المشتركين كانوا 27.7 مليون عداد.





وأشار إلى أن جميع القراءات ستكون مسجلة بنهاية الشهر الحالي في كل أنحاء الجمهورية إلا جزء صغير في سيناء وهذا نظرًا لظروف أمنية.