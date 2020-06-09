تنهى شكاوى المواطنين.. شاكر: إطلاق المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إطلاق المنصة الموحدة لخدمة الكهرباء، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكات الكهرباء.





وأضاف محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، أن هناك خطوات للعمل على حل الشكاوي التي تاتي من قبل الجمهور، موضحا أن الهدف تنويع طرق التواصل مع الجمهور للاستجابة لشكواهم والتأكد من حلها.





وأِشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن جميع القراءات ستكون مسجلة ومصورة لحل شكاوي المواطنين ، موضحا أنه جاهز لحل اي مشاكل تعرض خلال وسائل الاعلام .