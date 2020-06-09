لأول مرة.. وزير الكهرباء: نسعى لضم حلايب وشلاتين للشبكة القومية.. فيديو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تسير بخطة واضحة مرسومة منذ فترة من الزمن بتنسيق كامل ومواعيد محددة.
وأوضح أن الشركات المصرية التى تقوم فى تنفيذ المحطات الكهربائية تساعد على تنفيذ كل شيء فى موعده، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتابع ربط منطقة الساحل الجنوبى الشرقى من خلال محطات متنقلة.
وأشار وزير الكهرباء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، إلى أنه فى شهر مايو 2020 تم الربط لأول مرة بمنطقة مرسى علم، كما يتم العمل على توفير الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء وربطها بالشبكة من خلال مجموعة من الأعمال بتكلفة 4.8 مليار جنيه.
وأوضح أنه يتم العمل على توصيل الكهرباء فى منطقة شرق العوينات وجنوب الوادى فى توشكى لأنها منطقة واعدة للاستصلاح ويتم توصيل الكهرباء على مستوى 500 كيلو وات، مما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وأن نتأكد من أن الجهد مستمر غير متذبذب.
وأكد الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة تسعى لضم حلايب وشلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.
مضيفًاة بنهاية العام الجارى ستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلومترات من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة والقضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه حريص على أن يكون دائما سابق لمتطلبات المواطنين وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة وأكثر كفاءة.