لأول مرة.. وزير الكهرباء: نسعى لضم حلايب وشلاتين للشبكة القومية.. فيديو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تسير بخطة واضحة مرسومة منذ فترة من الزمن بتنسيق كامل ومواعيد محددة.





وأوضح أن الشركات المصرية التى تقوم فى تنفيذ المحطات الكهربائية تساعد على تنفيذ كل شيء فى موعده، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتابع ربط منطقة الساحل الجنوبى الشرقى من خلال محطات متنقلة.



