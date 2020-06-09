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اقتصاد

بقيمة 2.5 مليار جنيه .. تحصيل ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في مايو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:01 ص
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيى
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٩ آلاف و٥١ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار» خلال شهر مايو الماضي.

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية، بلغت ٣٩٥ مليونًا و١٠٢ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و١١٤مليونًا و٢٥٨ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٣ ألاف و٣٧٩ بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو  الماضي، معظم أصنافها من: «الأسمدة، والرخام، والأعلاف، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس» بقيمة إجمالية بلغت ٥ مليارات و٤٧٧ مليونًا و٩٣٤ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر والرسوم الأخرى المُحصلة نحو ٥ ملايين و٩٠٤ آلاف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الاسكندرية»، خلال شهر مايو الماضي بلغت حوالى ٢ مليار و٥١٩ مليونًا و٤٢٢ ألف جنيه.

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