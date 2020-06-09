مغارة علي بابا.. رجل يخفي كنزا منذ سنوات ومفتاحه في كلمات قصيدة

على غرار خريطة الكنز، قام تاجر منذ 10 أعوام بكتابة قصيدة داخل كتاب سيرته الذاتية، وتخلل تلك القصيدة أبيات عن الكنز وعلى قارئها فك هذا اللغز للوصول إلى كنزه الثمين.





كان تاجر التحف والانتيكات "فورست فين" صاحب الـ 89 عامًا، يهوى الغرائب والألغاز لذا قرر أن يصنع لغزًا وكنزًا لنفسه، فدفن صندوقا من الذهب والمجواهرات في أكثر منطقة وعرة بالعالم، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وكتب في سيرته الذاتية التي نشرت في كتاب منذ 10 سنوات قصيدة فيها خريطة الكنز وأطلق عليها "البحث عن الكنز"، ويشتمل الكنز على مجواهرت تقدر ثمنها بأكثر من مليون دولار، ومنحوتات صينية ، ومجوهرات أثرية وياقوت وزمرد.





وبحث وراء هذا الكنز آلالاف الأشخاص، وخسر أخرون حياتهم وهم 5 أشخاص وذلك أثناء بحثهم عن الكنز في الجبال، ولكن هذا دون جدوى، حتى توصل مغامر إلى المكان وأخذ الكنز.





وقال "فين" إن الشخص الذي عثر على الكنز توصل إليه من خلال القصيدة المنشورة بالكتاب، مشيرًا إلى أنه لم يغير مكان الكنز منذ أن دفنه بمكان سري داخل الغابات في سلسلة جبال روكي الممتدة بمناطق مونتانا ويموينج ونيومكسيكو في الجنوب الغربي لأمريكا.





وكان "فين" يهدف من هذه الخطوة إلى تشجيع الناس على الخروج للطبيعة والبحث، وكذلك إعطاء الناس بصيصا من الأمل.