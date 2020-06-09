لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الحميات

وقال "القاضي" اإن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.
وتفقد نائب المحافظ، غرف العزل بالمبنى الذي يتم تجهيزه لعزل المرضي بـ 4 غرف وبكل غرفة 3 أسرة، وحمام خاص بكل غرفة، وجار تركيب أجهزة التكييف لها، بالإضافة إلى 4 غرف عناية مركزة بكل غرفة 2 سرير، والمبنى مجهز لسهولة دخول سيارات الإسعاف ويسع حتى 11 سيارة إسعاف.
ووجه "القاضي" بالتنبيه على مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من مبنى سكن الأطباء، موكدا دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.
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