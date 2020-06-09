AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الحميات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:06 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الحميات
Advertisements
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى حميات سوهاج، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور عمرو جمال الرشيدي، مدير المستشفى، ومسئولي المتابعة بالديوان العام، ومسئولي التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال "القاضي" اإن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.


 وتفقد نائب المحافظ، غرف العزل بالمبنى الذي يتم تجهيزه لعزل المرضي بـ 4 غرف وبكل غرفة 3 أسرة، وحمام خاص بكل غرفة، وجار تركيب أجهزة التكييف لها، بالإضافة إلى 4 غرف عناية مركزة بكل غرفة 2 سرير، والمبنى مجهز لسهولة دخول سيارات الإسعاف ويسع حتى 11 سيارة إسعاف.


ووجه "القاضي" بالتنبيه على مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من مبنى سكن الأطباء، موكدا دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.


اقرأ أيضا:

نائب محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات

للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ سوهاج يتفقد معهد القلب والجهاز الهضمى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يناقش مؤشرات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ سوهاج يتفقد تجهيزات استراحة الأطباء بمركز إعداد القادة

لمتابعة تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا.. نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان مستشفى سوهاج العام

محافظ سوهاج: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات وتخصيص خطوط ساخنة لشكاوى كورونا

للاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية..نائب محافظ سوهاج يتفقد معهد القلب والجهاز الهضمى

نائب محافظ سوهاج: طفرة في المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

النوم بعد صلاة الفجر يحرمك من 6 أرزاق يومية

بدءا من 1 يوليو.. وزير الكهرباء يعلن موعد تلقى طلبات العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة

شوبير يكشف كواليس حواره الساخر مع نجله بشأن قيمة عقده فى الأهلي

بدءا من أغسطس.. الكهرباء: تطبيق الزيادات الجديدة بفواتير المنازل

كل شيخ وله طريقة.. ميدو يوجه رسالة غامضة

بعد 6 أعوام تشخيصا خاطئا بالعقم.. مفاجأة غيرت الموازين في حياة زوجين.. صور

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد