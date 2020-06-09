لمتابعة توافر المستلزمات الطبية.. نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الحميات



تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج ، مستشفى حميات سوهاج، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، والدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور عمرو جمال الرشيدي، مدير المستشفى، ومسئولي المتابعة بالديوان العام، ومسئولي التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.





وقال "القاضي" اإن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.





وتفقد نائب المحافظ، غرف العزل بالمبنى الذي يتم تجهيزه لعزل المرضي بـ 4 غرف وبكل غرفة 3 أسرة، وحمام خاص بكل غرفة، وجار تركيب أجهزة التكييف لها، بالإضافة إلى 4 غرف عناية مركزة بكل غرفة 2 سرير، والمبنى مجهز لسهولة دخول سيارات الإسعاف ويسع حتى 11 سيارة إسعاف.





ووجه "القاضي" بالتنبيه على مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من مبنى سكن الأطباء، موكدا دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.





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