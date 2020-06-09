خطة شباب الأعمال لإعادة العمل بقطاعى السياحة والطيران ..اعرف التفاصيل

قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات غير مسبوقة في قطاع السياحة داخليًا وعالميا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





مطالبات بدعم قطاعى السياحة و الطيران في ظل أزمة كورونا..تفاصيل اقرأ أيضا ..





وأكد قاعود، أن مصر تستهدف من خلال اجراءتها الحد من التداعيات السلبية للفيروس على القطاع للحفاظ على مستوى الرواتب وتجنب وجود التخلص من العمالة بالقطاع، في ظل انتشار غير مسبوق للفيروس بجميع أنحاء العالم.





وأضاف: "كعاملين بالقطاع السياحي بمصر تواصلنا مع محترفي السياحة والضيافة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كيفية التعامل مع الأزمة، حيث تواصلنا مع "خبراء السياحة، وأصحاب الفنادق، ومنظمي الرحلات السياحية، ووكالات السفر الفاخرة ، والمرشدين السياحيين ، ومدارس الضيافة والمستثمرين".





وأوضح قاعود أنه جار الآن دراسة حالة الصين وإيطاليا باعتبارهما بلدين واجها معاناة شديدة من جائحة فيروس كورونا، بهدف الوصول لحلول تقريبية للقدرة علي إدارة الأزمة بالقطاع السياحي الداخلي والخروج بحلول.