AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خطة شباب الأعمال لإعادة العمل بقطاعى السياحة والطيران ..اعرف التفاصيل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:27 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات غير مسبوقة في قطاع السياحة داخليًا وعالميا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.


وأكد قاعود، أن مصر تستهدف من خلال اجراءتها  الحد من التداعيات السلبية للفيروس على القطاع للحفاظ على مستوى الرواتب وتجنب وجود التخلص من العمالة بالقطاع، في ظل انتشار غير مسبوق للفيروس بجميع أنحاء العالم.

وأضاف: "كعاملين بالقطاع السياحي بمصر تواصلنا مع محترفي السياحة والضيافة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كيفية التعامل مع الأزمة، حيث تواصلنا مع "خبراء السياحة، وأصحاب الفنادق، ومنظمي الرحلات السياحية، ووكالات السفر الفاخرة ، والمرشدين السياحيين ، ومدارس الضيافة والمستثمرين".

وأوضح قاعود أنه جار الآن دراسة حالة الصين وإيطاليا باعتبارهما بلدين واجها معاناة شديدة من جائحة فيروس كورونا، بهدف الوصول لحلول تقريبية للقدرة علي إدارة الأزمة بالقطاع السياحي الداخلي والخروج بحلول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العناني لـ صدى البلد: إنشاء صندوقين لدعم السياحة والعاملين بالقطاع فى الأزمات

رغم خسائر القطاع.. كيف استفادت السياحة في مصر من كورونا

طلب إحاطة بشأن عدم صرف أي إعانات للمرشدين السياحيين

ترشيحاتنا

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%

حكم استخدام السبحة فى الذكر

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يهنئ الرئيس السيسي.. وإعلان قيمة عقد مصطفى شوبير.. والقيعي يوجه رسالة لرئيس الزمالك

قلق شديد من تصرفات تركيا بليبيا.. الإمارات ترفض بشدة إدعاءات الوفاق الكاذبة بالأمم المتحدة

لماذا لقب الله تعالى زوجات النبي بأمهات المؤمنين؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بزيادة 252 في يوم .. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بألمانيا إلى 184193

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد