صحة البحر الأحمر: استمرار توزيع الأدوية للمخالطين لحالات كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، استمرار الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة في توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد بمنازلهم، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن الفرق تقوم يوميًا بالانتشار في جميع مدن المحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، ثم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم.

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وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم في بيان له، أن ذلك يتم بمشاركة الرائدات الريفيات وتمريض الوحدات الصحية، كما يتم تقديم التوعية للحالات التي يتم تسليمها العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الاستخدام، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصًا علي صحتهم وسلامتهم.

كما أعلنت المديرية عن قيام فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصرة سعد، وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية بالغردقة وغارب وسفاجا ومرسى علم والقصير والشلاتين بأعمال الرش والتعقيم والتطهير.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أنه قامت الفرق برش وتطهير وتعقيم مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام وديوان مديرية الصحة والإدارة الصحية بالغردقة وتم عمل مكافحة وترصد حشرى بمنطقة خلف ميشلان ومنطقة العرب بجوار فرن ابو الريش ومنطقة حفر الباطن ومنطقة زرزارة وتم عمل مكافحة حشرات وقوارض بمصنع تدوير القمامة.

وبمدينة رأس غارب تم تطهير وتعقيم مستشفى رأس غارب ومنطقة الحراجية ومنطقة 128وشارع الإدارة التعليمية وشارع العبور، وفي سفاجا تم رش وتطهير وتعقيم منطقة شارع الاستاد وتطهير محطات المياه بمنطقة اسكان مبارك وشارع العفريت بسفاجا البلد.

وتابع أنه تم تطهير وتعقيم وعمل مكافحة متكاملة بعمارات ابو النصر في مدينة القصير، وفي مرسى علم تم رش وتطهير وتعقيم وعمل مكافحة متكاملة فى منطقة المسجد البحرى ومنطقة الاستراحات البحرية، وبمدينة الشلاتين ومدينة حلايب تم عمل ترصد حشرى وتطهير خزانات بحلايب وأبو رماد، كذلك بالاضافة عمل حملات توعية للمواطنين، وتطهير 685 خزانا ومحطة أرضية.