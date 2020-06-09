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أخبار العالم

مجموعة فاجنر في ليبيا .. المبعوث الروسي يرد على إدعاءات أمريكا وتركيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:30 م
المبعوث الرئاسي الروسي
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا
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على صالح
أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف أن مزاعم وجود أعضاء في الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاجنر  - منظمة روسية شبه عسكرية وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة - في ليبيا تستند إلى بيانات ملفقة.

وقال بوجدانوف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تاس الروسية "انتشرت المعلومات من قبل بعض المصادر الأجنبية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، بأن أعضاء مجموعة فاجنر موجودون في ليبيا ويشاركون في الأعمال القتالية إلى جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى حد كبير يعتمد على بيانات ملفقة ويهدف إلى تشويه سمعة سياسة روسيا بشأن ليبيا".


وأضاف بوجدانوف "مثل هذه الادعاءات غالبا ما تستند إلى مصادر مشكوك فيها ولها مصلحة مباشرة في دعم خصوم حفتر، من المستحيل إثبات مصداقية عدد كبير من الحقائق"

وتابع "الكثير من البيانات ، خاصة فيما يتعلق بالمواطنين الروس المذكورين أعلاه ، لا أساس لها من الصحة ببساطة. في الواقع ، الأشخاص الذين يُزعم أنهم يقاتلون في ليبيا ، لم يغادروا بلدنا" 

من الجدير بالذكر أنه تم نسخ القوائم من قاعدة البيانات الأوكرانية البغيضة ميروتوفورتس، وفقا للدبلوماسي الروسي رفيع المستوى.

وبحسب بوجدانوف ، فإن بعض المصادر العسكرية التي تعمل منذ فترة طويلة في ليبيا يسيء استخدامها من قبل بعض المصادر على أنها إمدادات روسية جديدة. 

وشدد على أن "معظم البيانات الخاطئة أو التزييف المتعمد له علاقة بالبضائع العسكرية".

يوجد حاليًا حكومتان في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا برئاسة فايز السراج ومقرها في عاصمة البلاد طرابلس ، وحكومة مقرها شرق البلاد، والتي تحظى بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. 

ولأكثر من عام، تقاتل قوتان متنافستان من أجل المدينة الرئيسية في البلاد بعد 4 أبريل 2019 شن حفتر هجومًا على طرابلس بهدف ، كما قال ، لتحرير العاصمة من الإرهابيين.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين يوم 19 يناير مؤتمرا دوليا حول حل الأزمة الليبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات ، بما في ذلك روسيا. في الوثيقة النهائية ، حث المشاركون على وقف إطلاق النار ، وتعهدوا بالامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا ، واقترحوا تشكيل حكومة واحدة وإطلاق إصلاحات من أجل استعادة الدولة ، التي دمرتها بعد تدخل حلف شمال الأطلسي منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وأسفرت الجولة الثانية من المحادثات بين الأطراف الليبية في جنيف ، والتي انتهت في 23 فبراير ، عن مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار ، لم يتم الوفاء به حتى الآن.

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