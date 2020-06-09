شعرنا بالأمان.. رسائل مؤثرة للمتعافين من كورونا بمستشفى تمي الأمديد بالدقهلية

قال السيد عبد الرازق محمد ٧٠ عاما من ابناء شبرا الخيمة إنه عقب اصابته بفيروس كورونا توجه الى مستشفى عزل تمى الامديد ووجد فيها الرعاية والاهتمام من جانب الطاقم الطبى بها وشعرنا بالامان والطمأنينة بعد أن وجدنا كل متطلباتتا متوفره.





وأضاف السيد عبد الرازق: "ظلوا يراعونى حتى من الله علي بالشفاء واشكر وزيرة الصحة ورئيس الوزراء والرئيس على كافة الخدمات والرعاية".





من جانبه قال تامر امين احمد من زفتى: " تم تحويلى من مستشفى زفتى لمستشفى تمى الامديد للعلاج من كورونا واستقبلونى افضل مايكون حيث كنت اعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة وكحه شديدة".





وأشار تامر أمين إلى أن اهم ما تم التركيز عليه هو خفض درجة الحرارة حيث اخدت العلاج اللازم داخل حجرة بمفردى ووجدت رعاية كبيرة ، واهتمام شديد، موجها الشكر لكل من بالمستشفى الاطباء والتمريض والعاملين ولمؤسسسات وقيادات الدولة التى وفرت ذلك.





كان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أعلن اليوم، عن خروج وتعافي 23 من المصابين بفيروس كورونا من الحجر الصحي بمستشفى تمى الأمديد على رأسهم مسن فى العقد الثامن من عمره .



