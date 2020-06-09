فرحة عم حسن بينا كنا.. هاني رمزي ينشر صورة نادرة تجمعه بالراحل حسن حسني.. شاهد

شارك الفنان هانى رمزى جمهوره بصورة جديدة بصحبة الراحل حسن حسني وبعض نجوم الفن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر هاني رمزي بصحبة الفنانة منى ذكي، أحمد السقا، ماجدة زكي، هنيدي في صورة تجمعهم بالراحل القدير حسن حسن.





كتب معلقا على الصورة: "فرحة عم حسن بينا كنا ولاده بجد الله يرحمك #حسن_حسنى".





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وتوفي الفنان الكبير حسن حسني ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.





والجدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان الكبير حسن حسنى، كانت في مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.