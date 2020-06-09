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حوادث

بقيمة 20 مليون جنيه.. تاجر مخدرات يغسـل أمواله فى الأراضى الزراعية والعقارات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:56 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة .

وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالى (الأراضى الزراعية – العقارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .


قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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