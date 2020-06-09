بقيمة 20 مليون جنيه.. تاجر مخدرات يغسـل أمواله فى الأراضى الزراعية والعقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة .





وقام المتهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالى (الأراضى الزراعية – العقارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .









قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريبًا.



