بحضور الوزراء.. مشكلات الأسمنت والحديد أمام صناعة البرلمان بعد التكليفات الرئاسية

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهما المهم في النهوض بالاقتصاد القومي.





وقال المهندس محمد فرج عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، ان اللجنة ستوجه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لحضور اجتماعاتها لدراسة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه كل من قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.





وأضاف أنه سيتم معرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسة خاصة فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة فى هذه المجال ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلي فى هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.



