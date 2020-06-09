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برلمان

نائب وزير التعليم: التنسيق مع 6 وزارات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:40 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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ماجدة بدوي
أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك تنسيقا بين الوزارة وكل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوقاف بخصوص امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه سيكون هناك لجنة مركزية لإدارة الأزمة فى كل محافظة برئاسة المحافظ إستعدادا للامتحانات الثانوية العامة.

وطالب "حجازي" رئيس وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالمشاركة غرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "أنتم أعضاء بغرفة العمليات المركزية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة".


كما لفت حجازى إلى أنه لن يُسمح لأحد بدخول اللجان، قائلا: "لكن بعد إذن رئيس اللجنة والسادة النواب محدش هيدخل اللجان، حتى المحافظ لما بيروح لجنة لا يتجول داخل اللجنة".

وأشاد حجازى بالتعاون والتنسيق الذى تم بين لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ووزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة للاتفاق على الإجراءات الحاكمة لإجراء عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة، قائلا: "لولا التناغم الذى تم بين اللجنة والوزارة لما حققنا ما تم إنجازه، كان هناك مناقشات عنيفة ودقيقة"، لافتا إلى أن تنظيم عملية الامتحانات لا تنصب على وزارة التربية والتعليم وحدها، موضحا أن هناك تعاون مع عدد كبير من الوزارات والهيئات بالدولة فى هذا الملف.

وأوضح حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021، أنه بعد استبعاد المواد التى تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع.

وأشار إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب، قائلا: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".

وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، فيما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليار جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021.
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