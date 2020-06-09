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برلمان

بدلا من 109 مليارات.. التعليم تطالب النواب باعتماد 122 مليار جنيه للوزارة بالموازنة الجديدة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بعد استبعاد المواد التى تُضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة سيجرى الطلاب الامتحانات مرتين فقط فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يخرج الطالب من منزله مرتين فى الأسبوع لأى سبب.

وأضاف حجازى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للسنة المالية 2020/2021: "حتى لو مفيش امتحانات الطالب بينزل من البيت خلال الأسبوع، وتم إعفاء الطلاب من نصف المنهج تقريبا بسبب الجائحة".


وحول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، قال الدكتور رضا حجازى، إن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص مبلغ 132 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على اعتماد نحو 109 مليار جنيه، مُطالبا باعتماد مبلغ 122 مليار جنيه لموازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021.
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