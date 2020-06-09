محافظ المنيا: تخصيص 3 معامل pcr لإجراء تحاليل فيروس كورونا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إنه تم تخصيص 3 معامل "pcr" بمستشفيات حميات المنيا والتأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بالمحافظة، لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.





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جاء ذلك خلال لقاء عقده المحافظ مع مديري معامل التحاليل بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور أسامه بلبل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكيد على جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة أية طارئ.





ووجه المحافظ بإزالة اية تحديات أو عقبات ، تحول دون تطبيق كافة إجراءات مواجهه فيروس كورونا المستجد، مع إنجاز العمل والإسراع به داخل القطاعات المختلفة للمنظومة الطبية .





وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الاطقم الطبية على تحملهم المسؤولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا انه علي الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن ، فالحس الوطني يدعونا جميعا للالتفاف حول الوطن ومواجهة الأزمة.





كانت محافظة المنيا، قد أعلنت عن تخصيص أرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع. والأرقام التي خصصتها المحافظة هي: 0862342200 -0862320001





ورقم الشكاوى الحكومية التابع لمجلس الوزراء: 16528 والخط الساخن لوزارة الصحة 105 أو 15335