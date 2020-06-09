لمواجهة كورونا.. استمرار حملات الرش والتطهير بحي غرب أسيوط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات لرش وتطهير ونظافة عدد من شوارع وميادين بحي غرب أسيوط.





وذلك بناء على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي وجه باستغلال ساعات الحظر خلال الفترة المسائية في تنفيذ مثل تلك الحملات وبمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





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وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم مساء أمس تنفيذ حملات رش وتطهير ونظافة للمنشآت والمرافق وبعض شوارع وميادين بحي غرب أسيوط برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، حيث استهدفت تطهير وتعقيم ميدان عمر مكرم ومنطقة جامعة أسيوط وميدان سيتي والمنطقة المحيطة به، فضلًا عن رفع القمامة وإزالة الأتربة من أماكن تجمعها.





وأكد على مواصلة شن مثل تلك الحملات بالمراكز والقرى بقيادة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية والقروية خاصة على المنشآت الحكومية وغير الحكومية والمديريات والإدارات الخدمية التي تشهد تردد مكثف للمواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.





لافتا إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأفرعها بالمراكز ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.





وناشد محافظ أسيوط، المواطنين بمنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على حياتهم واتباع سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





وأشار إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



