خفض العقود.. إنبي يؤجل مصير ملفاته الشائكة بسبب الدوري

قرر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تأجيل حسم الملفات الشائكة داخل فريق غنبي لما بعد معرفة مصير الموسم الكروى الجارى .
وينتظر طولان قرار اتحاد الكرة بشأن مصير استكمال الدوري من أجل ترتيب أوراقه داخل الفريق وحسم ملف التعاقدات الجديدة واللاعبين الراحليين .
ويري طولان إنه من الأفضل تأجيل البث فى الملفات الشائكة داخل الفريق تجنبا لإمكانية عودة النشاط الكروى فى أى وقت وحاجة الفريق إلى كل اللاعبين .
واستقر مسئولو نادي إنبي على تخفيض عقود الفريق الأول بنسبة 30 % خلال الموسم الكروى الجارى نظرا لإيقاف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير .
وبدأ مسئولو إنبي فى التفاوض مع اللاعبين بخصوص هذا الأمر تمهيدا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة .
وأصبحت هناك خطوة واحدة تفصل إنبي عن تطبيق قرار خفض عقود اللاعبين خلال الموسم الكروى الجارى وهى إعلان اتحاد الكرة بشكل رسمي إلغاء الموسم الكروى الجارى وعدم استئناف مسابقة الدوري الممتاز .