خفض العقود.. إنبي يؤجل مصير ملفاته الشائكة بسبب الدوري

قرر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تأجيل حسم الملفات الشائكة داخل فريق غنبي لما بعد معرفة مصير الموسم الكروى الجارى .

وينتظر طولان قرار اتحاد الكرة بشأن مصير استكمال الدوري من أجل ترتيب أوراقه داخل الفريق وحسم ملف التعاقدات الجديدة واللاعبين الراحليين .

وينتظر طولان قرار اتحاد الكرة بشأن مصير استكمال الدوري من أجل ترتيب أوراقه داخل الفريق وحسم ملف التعاقدات الجديدة واللاعبين الراحليين .