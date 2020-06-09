كمامة لكل طالب ومراقب.. تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن جميع الطلاب والملاحظينن ورؤساء اللجان القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تسليمهم كمامة وكحول للتطهير أثناء الامتحانات.





وقال وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي الذي بثته صفحة الأزهر الشريف على موقع التواصل فيس بوك، إن جميع اللجان على مستوى الجمهورية متوفر بها جميع المطهرات على أبواب اللجان والتعقيم المستمر قبل وبعد نهاية الامتحانات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد بين الطلاب.





وأوضح أن هناك طبيب متواجد في كل لجنة، سيقوم بالتعامل الفوري مع أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية، كما سيتم تعقيم مظاريف الأسئلة التي ترد يوميا إلى اللجان، قائلا للطلاب " اطمئنوا تماما ، نحن حريصوت بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الذي لن يدخر جهدا في حماية حياة أبنائه الطلاب".





وأشار إلى أن واضعي الأسئلة التزموا بوضع الامتحانات مما تم شرحه قبل 15 مارس قبل ظهور أزمة كورونا، مع الإبتعاد عن الأسئلة الغامضة التي تزيد من توتر الطلبة.





وأضاف أنه لأول مرة سيتم هذا العام تصحيح كل مادة على حدة اولا بأول فبمجرد انتهاء الامتحان وسيبدأ التصحيح الذي تمت مضاعفة أعداده عن العام الماضي وبالتالي لن يكون هناك تزاحم بين المصححين





وقال إنه تم تخصيص أكثر من مبنى للجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية لتقليل الأعداد داخل الحجرات مع اتباع الاجراءات الإحترازية .



