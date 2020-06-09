حالة طوارئ.. فرنسا تعلن دعم صناعة الطيران محليا بـ15 مليار يورو

كشفت الحكومة الفرنسية ، اليوم الثلاثاء، عن حزمة دعم بقيمة 15 مليار يورو (16.9 مليار دولار) لصناعة الطيران في البلاد، قائلة إن عددًا كبيرًا من الوظائف على المحك وسط انخفاض حاد في الطلب على السفر بالطائرة بسبب جائحة كورونا





وجاء في بيان الحكومة الفرنسية "في المجموع، ستمثل هذه الخطة أكثر من 15 مليار يورو من المساعدات والاستثمار والقروض والضمانات".





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وتتضمن الخطة، التي قدمها أعضاء الحكومة بما في ذلك وزير الاقتصاد برونو لو مير، صندوقًا استثماريًا يبدأ من 500 مليون يورو، بهدف الوصول إلى مليار دولار لتعزيز تطوير الموردين المتوسط ​​الحجم، و300 مليون يورو كمساعدات أخرى للمساعدة تحديث المقاولين من الباطن الفضاء.



