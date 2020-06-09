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فن

تستحق النجاح والحب والتقدير.. شيريهان توجه رسالة شكر للمصور كريم نور

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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شروق حمدى
وجهت النجمة شيريهان رسالة شكر للمصور كريم نور من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

 وقالت شيريهان من خلال تغريدتها:" تستحق كل الحب والشكر والتقدير تستحق كل الدعم لكل ما تقدمه من تحضير و تعب ومسؤولية للنجم الفنان والفن".

واضافت شيريهان :" تستحق النجاح لما تقدمه بمنتهي الضمير والحب .. تستحق أنت تكون كريم نور لا يوجد واجب أكثر إلحاحًا من واجب إعادة الشكر".

ورد كريم نورعلى رسالة النجمة شريهان قائلا :"كلامك وسام على صدري و شهادة وأغلى أوسكار ممكن أحصل عليه الحقيقة مش لاقي كلام يكفيكي يا أغلى شريهان دمت المثل والقدوة والسند دمت أيقونتنا".



وعلى صعيد اخر وجهت  الفنان شيريهان الدعم  لصديقتها الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت شيريهان صورة لها مع رجاء الجداوي عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وعلقت عليها قائلة "‏كوني بخير أرجوكي يا أنيقة الفن المصري.. قومي لنا جميعًا بالسلامة يا أم أميرة صغيرتي وحبيبتي وإبنة قلبي، كوني بخير يا جدة روضة الجميلة.. إنهضي يا أمي بمنتهى الخير والصحة والحب كعادتك.. إنهضي حبيبتي كعادتك بمنتهى الإيمان و الإرادة والصمود والقوة والعزيمة والفن الراقي .. يااارب ..

ورد كريم نورعلى رسالة النجمة شريهان، قائلا:"كلامك وسام على صدري و شهادة وأغلى أوسكار ممكن أحصل عليه، الحقيقة مش لاقي كلام يكفيكي، يا أغلى شريهان دمت المثل والقدوة والسند دمت أيقونتنا".


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