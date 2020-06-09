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ديني

وكيل الأزهر: لم نتلق أي اعتذارات عن أداء الامتحانات حتى الآن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:55 م
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
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محمد شحتة
أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

وأوضح عباس، أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أن جميع الطلاب والملاحظينن ورؤساء اللجان القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، سيتم تسليمهم كمامة وكحول للتطهير أثناء الامتحانات.

وقال إن جميع اللجان على مستوى الجمهورية متوفر بها جميع المطهرات على أبواب اللجان والتعقيم المستمر قبل وبعد نهاية الامتحانات، مشددا على ضرورة الإلتزام بالتباعد بين الطلاب.

وأوضح أن هناك طبيب متواجد في كل لجنة، سيقوم بالتعامل الفوري مع أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية، كما سيتم تعقيم مظاريقف الأسئلة التي ترد يوميا إلى اللجان، قائلا للطلاب "اطمئنوا تماما ، نحن حريصون بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الذي لن يدخر جهدا في حماية حياة أبنائه الطلاب".

وأشار إلى أن واضعي الأسئلة التزموا بوضع الامتحانات مما تم شرحه قبل 15 مارس قبل ظهور أزمة كورونا، مع الإبتعاد عن الأسئلة الغامضة التي تزيد من توتر الطلبة.

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