استئناف العمل بمجمع فوسفات أبو طرطور فور عودة الطيران

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم، الثلاثاء، إنه سيتم استئناف العمل في مجمع الصناعات الفوسفاتية ومصنع حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالخارجة فور عودة رحلات الطيران المتوقفة بسبب كورونا.





أوضح الزملوط، في بيان صحفي، أن المشروع ينفذ مع كبرى الشركات الصينية المتخصصة، لإقامة أكبر مصنع حامض الفسفوريك في مصر والشرق الأوسط، بالإضافة لإعادة تأهيل خط السكة الحديد لخدمة المشروع، ويهدف المشروع لاستغلال خام الفوسفات بهضبة "أبو طرطور"، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للشباب.





اقرأ أيضا:

أضاف المحافظ، أن المجمع ينتج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، والمركبة بما يساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة في مجالات التنمية الزراعية وسيجري الانتهاء من تنفيذه وبدء الإنتاج في 2021 ويوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل للشباب من المهندسين والكيميائيين والحرفيين في مختلف المجالات.





من جانب آخر أكد اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اليوم، الثلاثاء، أنه يجرى تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسي بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى نحو 9 ملايين و500 ألف جنيه، ضمن خطة فرع الجهاز بالمحافظة.





أضاف أيمن، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أرضيات الخرسانة وحوائط السيراميك وإحلال الدوائر الكهربائية والميكانيكية ومنظومة التشغيل الآلي في المجزر الذي يعاد إحلاله وتطويره على أعلى مستوى من الخدمات؛ ليكون جاهزًا لاستقبال الذبائح من الماشية والأغنام، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل خلال شهرين من تاريخ التنفيذ.