31 مليون جنيه.. ثقافة البرلمان توافق على موازنات التنسيق الحضارى وأكاديمية الفنون

وافقت لجنة الثفافة والاعلام بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم ، برئاسة نضال السعيد ، وكيل اللجنة ،على موازنات جهاز التنسيق الحضارى، وأكاديمية الفنون، وقطاع الفنون التشكيلية، التابعة لوزارة الثقافة.





وأكد ممثل جهاز التنسيق الحضارى، أن الجهاز قدم موزانة بإجمالى 41 مليون جنيه، وافقت وزارة المالية على تخصيص 31 مليون جنية فقط، وهو مبلغ مناسب على حد قوله، لافتا إلى أنه بعد الربع الأول من الميزانية سيتم التنسيق مع وزارة المالية حال وجود مستجدات يحتاجها الجهاز .





وأضاف أن جهاز التنسيق الحضارى، لديه العديد من المشاريع القائمة فى المحافظات، التى تهدف للحفاظ على التراث وتحسين الشكل الجمالى للميادين ، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طالب بتكرار تجربة تطوير ميدان التحرير فى باقى ميادين المحافظات المختلفة.





وأكد أن جهاز التمسيق الحضارى ، وضع عدد من القواعد والضوابط لمواجهة اى تجاوزات فى إعادة طلاء التماثيل ، لاسيما أن تحسين الصورة البصرية فى كافة الميادين ينعكس على الإنتماء وحب العمل .





من جانبه شدد نضال السعيد ، وكيل اللجنة، على أن اجور العاملين فى أى موازنة خط أحمر ، ويجب وضعها فى المقام الأول خلال إعداد أى ميزانية .





وفيما يخص ميزانية قطاع الفنون التشكيلية أكد خالد سرور رئيس القطاع بوزارة الثقافة ، أن الوزارة تسعى لوجود ثروة من اللوحات الفنية ، حيث تمتلك وزارة الثقافة 26 متحف فنى ، بخلاف القاعات الرئيسية ولفت إلى أنه سيتم إفتتاح متحف محمود خليل خلال العام الحالى .



