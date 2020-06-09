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أخبار العالم

قبل استعادة السياحة وخروج المواطنين.. إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:08 م
إسبانيا تفرض ارتداء
إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فرض إرتداء الكمامة لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد نهائيا.

وفي الأول من يونيو الجاري، سجلت إسبانيا لأول مرة منذ مارس صفر حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد معاناة كبيرة جدا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان آخر أسابيع الحظرـ وسيتمكن المواطنون من الخروج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد توقف حالات الوفاة .

وتستعد إسبانيا في الأيام القادمة لاستعادة السياحة وخروج المواطنين إلى اعمالهم و ممارسة حياتهم بشكل عادي مرة أخرى بعد شهور من الانغلاق والعزلة . 

كما أعلن بيدرو سانشيز، أن هذا التمديد هو الأخير للاطمئنان على صحة المواطنين، للتأكد من سلامة القرارات التي يمكن ان تتخذها الدولة لعودة الحياة الطبيعية .   

ومنذ تفشي جائحة كورونا في البلاد، سجلت إسبانيا أكثر من 288 ألف إصابة بالفيروس وما يزيد عن 27 ألف حالة، وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث أعلى عدد إصابات.  
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