قبل استعادة السياحة وخروج المواطنين.. إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فرض إرتداء الكمامة لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد نهائيا.





وفي الأول من يونيو الجاري، سجلت إسبانيا لأول مرة منذ مارس صفر حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد معاناة كبيرة جدا.





وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، إن الأسبوعين المقبلين سيكونان آخر أسابيع الحظرـ وسيتمكن المواطنون من الخروج وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد توقف حالات الوفاة .





وتستعد إسبانيا في الأيام القادمة لاستعادة السياحة وخروج المواطنين إلى اعمالهم و ممارسة حياتهم بشكل عادي مرة أخرى بعد شهور من الانغلاق والعزلة .





كما أعلن بيدرو سانشيز، أن هذا التمديد هو الأخير للاطمئنان على صحة المواطنين، للتأكد من سلامة القرارات التي يمكن ان تتخذها الدولة لعودة الحياة الطبيعية .



