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اقتصاد

سلامة الغذاء: نسعى إلى ضمان سلامة وصحة الأطعمة المتداولة فى الأسواق

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:33 م
هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء
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ولاء عبدالكريم
أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل على رقابة الغذاء والاهتمام بسلامة وصحة المتداول منه فى الأسواق بدءا من مرحلة إنتاج حتى يصل إلى المستهلك، لافتا إلى أن الرقابة أيضا تشمل المستورد منه. 

وأضاف منصور فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن مسألة الأمن الغذائى وتحقيقه من ناحية الاكتفاء الذاتى ليس من اختصاص الهيئة، وإنما إجراءات الهيئة تضمن التعامل الصحى مع كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من عمليات الإنتاج للغذاء، وصولا به إلى المواطن.

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 وأوضح منصور، أن هناك اهتماما بتطبيق الممارسات الجيدة للتداول منتجات الخضر والفاكهة،  إلى جانب تداول  معلومات أساسية عن سلامة الغذاء بوجه عام، وتسعى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى نشرها وتوعية المشتغلين بالغذاء، وذلك بما يتسق مع القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء.

وتابع منصور أن هناك العديد من المخاطر التى من الممكن أن تكون سببا فى تلوث الغذاء، والعوامل التى إذا تم الأخذ بها تسهم وبشكل كبير فى التقليل من حدة هذه المخاطر، التى يمكن فى حال وجودها أن تؤثر على صحة الإنسان.

ونوة إلى التدابير الصحية لمنع تلوث الغذاء، ومن ذلك الممارسات الصحية السليمة التى يجب على جميع العاملين بمحطات الفرز والتعبئة اتباعها، ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية المثلى للعاملين، وكذا الأمور الخاصة بالنظافة الشخصية لهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بملابسهم التى يتم ارتداؤها اثناء أوقات العمل داخل المحطات.

وأشار إلى أن  الإجراءات التى تتعلق بإدارة تخزين المنتجات سواء كمواد خام، أو كمنتج نهائى، هذا إلى جانب السياسات الواجب اتباعها فى حالة قيام زائرين من الخارج بزيارة المنشأة الغذائية حتى لا تسبب اى نوع من الفساد للغذاء. 
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