نشرة المرأة والصحة.. حيلة تقضي على آلام البطن.. داء الفيالقة يزهق حياة العشرات.. أعراض مرض العضال.. فوائد بذر الكتان في حرق الدهون.. 10 أغذية نباتية لزيادة مستويات الطاقة



كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أعراض مرض

الذي يصيب الجسم ويضرب العضلات والأعصاب، و

يعرف مرض العضال بالوهن العضلي

الشكل"، هو مرض ينتج عن خلل في النواة المركزية بالخلايا، وهذا المرض ينتج عنه حدوث تغير فى العضلات، تعد بمثابة تشوهات خلقية، ويسبب مشاكل تصيب العضلة المسؤولة عن الحركة.

كشفت دراسة حديثة أن الوصول إلى حوالي 18.5 % من الحوامل الي عمليات الإجهاض للخطر بسبب القيود المفروضة لتفشي COVID-19 ، في جميع نقاط الرعاية ، بما في ذلك مرافق القطاعين العام والخاص ومنافذ الكيمياء وعدم وجود الامكانيات لانقاذ السيدات من الاجهاض في المستشفيات





أجرت الدراسة ، مؤسسة Ipas Development (IDF) ، التأثير قصير المدى لـ COVID-19 على الوصول إلى الإجهاض في الهند في الأشهر الثلاثة الأولى بعد بدء الإغلاق (25 مارس 2020 إلى 24 يونيو 2020)، و يسعى نموذج الدراسة لتحديد كمية الوصول المنخفض إلى عمليات الإجهاض عبر ثلاث نقاط مختلفة من الرعاية - مرافق الصحة العامة والمرافق الصحية الخاصة ومنافذ الكيمياء.





داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا



ما زال العالم يعاني من فيروس كورونا، الذي أزهق حياة عشرات الآلاف حول العالم، وفى الوقت نفسه، حذر خبراء بريطانيون من مرض الفيالقة وهو مرض تنفسي قاتل وخفي، قد يكون فى طريقه بعد فيروس كورونا



وأوضح الخبراء أن الفيروس الجديد يسمى الفيالقة ، وهو أيضا داء تنفسي حاد وقاتل، وأوضحت البروفيسور آن كلايسون، أن داء الفيالقة ناجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على البكتيريا الفيلقية.





لكبار السن.. حيلة سحرية تقضي على آلام البطن وتساعد على خسارة الوزن



يشتكي كثيرون من مشكلة

والوزن الزائد وخاصة خلال الحظر المنزلى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتسكين الآلام باتباع هذه الحيلة،

كشف موقع شير كير عن وصفة طبيعية ومغذية ومفيدة تساعد على

ونسف الوزن الزائد.



فكما جاء فى موقع "شير كير"، فإن تناول طبق من الخضار المسلوق يساعد فى القضاء على مشكلة آلام المعدة، بالإضافة إلى ذلك يساعد تناول الخضار المسلوق وبالأخص الكرنب، فى التصدى لمشكلة البكتريا الموجودة فى المعدة.