نشرة المرأة والصحة.. حيلة تقضي على آلام البطن.. داء الفيالقة يزهق حياة العشرات.. أعراض مرض العضال.. فوائد بذر الكتان في حرق الدهون.. 10 أغذية نباتية لزيادة مستويات الطاقة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :
الصحة
إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.. احترس إنه مرض العضال الخطير
كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أعراض مرض العضال الذي يصيب الجسم ويضرب العضلات والأعصاب، ويعرف مرض العضال بالوهن العضلي الفيروسي الشكل"، هو مرض ينتج عن خلل في النواة المركزية بالخلايا، وهذا المرض ينتج عنه حدوث تغير فى العضلات، تعد بمثابة تشوهات خلقية، ويسبب مشاكل تصيب العضلة المسؤولة عن الحركة.
دراسة: تعرض 18.5% من الحوامل إلى عمليات الإجهاض بسبب فيروس كورونا
كشفت دراسة حديثة أن الوصول إلى حوالي 18.5 % من الحوامل الي عمليات الإجهاض للخطر بسبب القيود المفروضة لتفشي COVID-19 ، في جميع نقاط الرعاية ، بما في ذلك مرافق القطاعين العام والخاص ومنافذ الكيمياء وعدم وجود الامكانيات لانقاذ السيدات من الاجهاض في المستشفيات
أجرت الدراسة ، مؤسسة Ipas Development (IDF) ، التأثير قصير المدى لـ COVID-19 على الوصول إلى الإجهاض في الهند في الأشهر الثلاثة الأولى بعد بدء الإغلاق (25 مارس 2020 إلى 24 يونيو 2020)، و يسعى نموذج الدراسة لتحديد كمية الوصول المنخفض إلى عمليات الإجهاض عبر ثلاث نقاط مختلفة من الرعاية - مرافق الصحة العامة والمرافق الصحية الخاصة ومنافذ الكيمياء.
داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا
ما زال العالم يعاني من فيروس كورونا، الذي أزهق حياة عشرات الآلاف حول العالم، وفى الوقت نفسه، حذر خبراء بريطانيون من مرض الفيالقة وهو مرض تنفسي قاتل وخفي، قد يكون فى طريقه بعد فيروس كورونا
وأوضح الخبراء أن الفيروس الجديد يسمى الفيالقة، وهو أيضا داء تنفسي حاد وقاتل، وأوضحت البروفيسور آن كلايسون، أن داء الفيالقة ناجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على البكتيريا الفيلقية.
ما زال العالم يعاني من فيروس كورونا، الذي أزهق حياة عشرات الآلاف حول العالم، وفى الوقت نفسه، حذر خبراء بريطانيون من مرض الفيالقة وهو مرض تنفسي قاتل وخفي، قد يكون فى طريقه بعد فيروس كورونا
وأوضح الخبراء أن الفيروس الجديد يسمى الفيالقة، وهو أيضا داء تنفسي حاد وقاتل، وأوضحت البروفيسور آن كلايسون، أن داء الفيالقة ناجم عن استنشاق قطرات الماء التي تحتوي على البكتيريا الفيلقية.
لكبار السن.. حيلة سحرية تقضي على آلام البطن وتساعد على خسارة الوزن
يشتكي كثيرون من مشكلة آلام المعدة والوزن الزائد وخاصة خلال الحظر المنزلى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتسكين الآلام باتباع هذه الحيلة، كشف موقع شير كير عن وصفة طبيعية ومغذية ومفيدة تساعد على تسكين آلام المعدة ونسف الوزن الزائد.
فكما جاء فى موقع "شير كير"، فإن تناول طبق من الخضار المسلوق يساعد فى القضاء على مشكلة آلام المعدة، بالإضافة إلى ذلك يساعد تناول الخضار المسلوق وبالأخص الكرنب، فى التصدى لمشكلة البكتريا الموجودة فى المعدة.
الفيروس عدوى بكتيرية.. من الفئات الأكثر عرضة لـ كورونا وأبرز المضاعفات
ردا على الإشاعات والتشكيك في عدم وجود فيروس من الأساس وإنما هو غاز السارين، أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، أن مرض كورونا موجود بالفعل وأثبت العلم أنه يحدث بسبب عدوى بكتيرية جديدة على البشرة.
وأوضح سالم، أن آثار كورونا المرضية تمتد إلى الجهاز التنفسي، والهضمي، والأوعية الدموية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين.
يعد الرمان من الفواكه اللذيذة الطعم والكثيرة الفوائد للإنسان، ويحتوي الرمان على السكريات والبروتين والألياف والرماد وحمض الليمون ومضادات الاكسدة ، والأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والمنجنيز والزنك والكبريت والحديد ، وفيتامين ا ، ج ، ب6 ، ب12 ، ك ، د .
المرأة
وداعا للتشقق.. أفضل مقشر للشفايف بمكونات من المطبخ
المرأة
وداعا للتشقق.. أفضل مقشر للشفايف بمكونات من المطبخ
من بين أمور أخرى، تحتاج الشفاه، على وجه الخصوص، إلى عناية إضافية لأن البشرة هنا ناعمة وحساسة أيضًا، بغض النظر عن الموسم، يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة لـ لشفاه المتشققة، وإذا كنت واحدًا منهم، وتتطلع إلى معرفة المكونات السهلة التي يمكنك استخدامها لصنع مقشر الشفاه في المنزل.
نصائح يجب مراعاتها عند شراء القطط في المنزل.. السن أبرزها
نصائح يجب مراعاتها عند شراء القطط في المنزل.. السن أبرزها
يمكن لأي شخص أن يقتني الحيوانات الأليفة والقطط في المنزل، ولكن تربية القطط بالأخص قد تحتاج إلى طرق عناية مختلفة، وذلك حتى لاتكون مصدر انتشار الأمراض والأوبئة في المنزل، وبالأخص إن تواجد أطفال داخل المنزل.
وعلق خالد السنعوسي الخبير في العناية بالحيوانات الأليفة والقطط، في منشور له عبر حسابه الرسمية على الفيس بوك، إن هناك مواصفات يجب مراعاتها عند شراء القطط لكي تتناسب للعيش في المنزل، ومن أبرز المواصفات التي يجب أن تتوافر في القطة التي تشتريها.
يمكن للأطعمة والسكريات المصنعة، أن تجعلك تشعر بالخمول وتخفض مستويات طاقتك ويقول بانين شاهين، مدير التغذية في فيتنس فيرست الشرق الأوسط: إن تناول أطعمة كاملة غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن سيعطي مستويات طاقتك دفعة كبيرة ويقلل من مستويات التوتر لديك، وتشارك هنا بعض الأطعمة الصديقة للنباتيين لمساعدتك على محاربة التعب.
يتعامل البعض مع فقدان الوزن بوصفه معركة لا تنتهي، حيث يعد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية خيارًا مهما للبعض بينما هناك أخرون لا يجدون الوقت لهذا، وهؤلاء يبحثون عن طرق أخرى يمكن أن تساعد في فقدان الوزن ومنها بعض البذور، والتي يعد من أهمها بذور الكتان التي يمكن من خلال التعرف على فوائدها أن تكون مفيدة للغاية.