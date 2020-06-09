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برلمان

برلمانى يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعم تنفيذ إعلان القاهرة فى ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، ان وصف الاتحاد الأوروبى للمبادرة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن النزاع فى ليبيا بـ"الإيجابية" انما هو دليل على الاهمية الكبيرة لاعلان القاهرة لحل الازمة الليبية سلميا وإنهاء حالة الاقتتال بين الشعب الليبيى.

وأشاد " الحناوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الاتحاد الاوروبى بان كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، هي جيدة، لكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين، ولا حل عسكري ممكنا للنزاع في ليبيا وأن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا، للشروع في عملية تفاوضية تسهم في البحث عن حل سياسي، داعيا كافة الأطراف للتصرف بمسؤولية والعودة للتفاوض.

وطالب النائب محمد الحناوى من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن تنفيذ جميع بنود اعلان القاهرة خاصة ان العالم بجميع دوله ومنظماته اشاد به مع سرعة التدخل من الامم المتحدة ومجلس الأمن أيضا لوقف قيام الارهابيين والدواعش والمرتزقة الموالين للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان بعملياتهم الارهابية والقتالية والاجرامية داخل الأراضى الليبية.
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