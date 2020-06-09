صحة البرلمان تطالب بموقف ضد المستشفيات المتخاذلة في علاج مصابى كورونا

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الدينقراطى رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان حول موقف الوزارة من علاج مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة الذى اعلنت فيه القيام بحملات على المستشفيات الخاصة لمراقبة التزامها بالأسعار التى وضعتها الوزارة لعلاج مصابى كورونا.





وطالب " حساسين " فى طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة تنفيذ تكليفات البرلمان بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات والمؤسسات والمراكز الصحية الخاصة الرافضة لعلاج فيروس كورونا موجها التحية للدكتور على عبد العال لحديثه الواضح والحاسم حول هذا الملف.





وأكد حساسين ان الشعب المصرى العظيم ضرب المثل والقدوة فى العطاء بلا حدود لمواجهة فيروس كورونا وأكبر دليل على ذلك توافد المتعافين من فيروس كورونا للتبرع بالدم لعلاج الحالات الصعبة والحرجة لمصابى فيروس كورونا فى الوقت الذى اصبح فيه هذا الملف تجارة كبيرة داخل بعض الدول ووصل سعر كيس الدم من متعافى كورونا الى الفى دولار معربا عن دهشته من موقف الدكتورة هالة زايد وانها سوف تشن حملات على المستشفيات الخاصة التى هى فى الأصل ترفض استقبال وعلاج مصابى كورونا.