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برلمان

برلماني: الاقتصاد المصرى سيكون له شأن كبير فى عالم ما بعد كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:17 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل ان الاصلاحات الاقتصادية المصرية التى نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذها بكل كفاءة واقتدار كان لها اثارها الايجابية فى مواجهة مصر مع فيروس كورونا مشيرا الى ان الاقتصاد المصرى سيكون له شأن كبير فى عالم مابعد كورونا.

وقال " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم ان اكبر دليل على ذلك احدث تقرير اصدره  البنك الدولى خلال الساعات القليلة الماضية وأكد فيه أن الاقتصاد المصرى سيكون الأعلى نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشا حادا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد التي ضربت العالم.

وأضاف النائب محمد المسعود ان البنك الدولى ارجع ذلك  إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط وأن احتواء معدل التضخم أتاح مجالا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة وأكد النائب محمد المسعود ان هذه الشهادة من البنك الدولى تؤكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان صاحب رؤية ثاقبة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى المصرى موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على هذه الرؤية التى انقذت الاقتصاد المصرى من التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا.

تجدر الاشارة الى ان الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أعلن، عن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بواقع 4% خلال العام المالي الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة الصحية أدت لانخفاض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه.
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