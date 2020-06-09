AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يشهد تسليم مساعدات مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:10 م
الدكتور محمد هانى
الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اليوم تسليم مساعدات زواج للفتيات اليتيمات وسماعات طبية لضعاف السمع وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى احسان أبوزيد وقيادات جمعية الأورمان.

ووجه محافظ بني سويف، في كلمته، الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع عبر  تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات لخدمة أبناء بني سويف، مثمنا دورها وما تقوم به الجمعية من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف انحاء بني سويف.

من جانبه، أوضح محمود فؤاد ، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات المقدمه تضمنت (5) شيكات للعرائس اليتيمات الغير قادرات، و (23) سماعة أذن لضعاف السمع فضلًا عن تسليم كشك شامل البضاعة والكهرباء .

وأشاد فؤاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة بني سويف بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة .

وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة مليون و250 ألف جنيه.. الأورمان تنتهى من إعادة إعمار وتأهيل ٢٥ منزلا ببني وركان فى المنيا

لإتمام زفافهن.. محافظ كفر الشيخ يسلم شيكات مالية لـ5 عرائس يتيمات

ترشيحاتنا

ارتفاع متوقع في الأسعار.. فيروس كورونا يهدد مبيعات السيارات في مصر

وفاة رئيس بوروندي عن عمر 55 عاما

نشرة الفن.. جراحة عاجلة لصبري عبد المنعم.. أحلام تساند شيرين بعد خبر خناقتها مع جوزها

فايلر لن يغامر باسمه من أجل الحارس.. الأهلي يكشف حقيقة مجاملة مصطفى شوبير

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران

إنتي مكافأة ربنا ليا.. رسالة رومانسية من مصطفى قمر لزوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجذاب.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

رحيله أبكى شعوب أفريقيا.. قصة المناضل لومومبا وكفاحه ضد البلجيكيين.. صور

الزواج أو دفع ضريبة العزوبية.. مقترح غريب يثير الجدل والسخرية في إيران