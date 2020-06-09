محافظ بني سويف يشهد تسليم مساعدات مقدمة من جمعية الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا

شهد الدكتور محمد هانى غنيم م حافظ بني سويف ، اليوم تسليم مساعدات زواج للفتيات اليتيمات وسماعات طبية لضعاف السمع وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور سكرتير عام المحافظة اللواء هشام شادى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى احسان أبوزيد وقيادات جمعية الأورمان.





ووجه محافظ بني سويف، في كلمته، الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع عبر تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات لخدمة أبناء بني سويف، مثمنا دورها وما تقوم به الجمعية من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف انحاء بني سويف.





من جانبه، أوضح محمود فؤاد ، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات المقدمه تضمنت (5) شيكات للعرائس اليتيمات الغير قادرات، و (23) سماعة أذن لضعاف السمع فضلًا عن تسليم كشك شامل البضاعة والكهرباء .





وأشاد فؤاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة بني سويف بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة .





وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



