أخبار الحوادث.. تأييد إخلاء سبيل حنين حسام فتاة التيك توك.. نصابة تستولى على أموال المواطنين.. ضبط 4723 شخصا و2827 مركبة خالفوا قرار الحظر

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة في قسم الحوادث على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:





رفض استئناف النيابة.. تأييد إخلاء سبيل حنين حسام فتاة التيك توك

قرر قاضي المعارضات اليوم بمحكمة شمال القاهرة، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام والمعروفة إعلاميًا بـ "فتاة التيك توك"، وتأييد قرار إخلاء سبيلها، وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية.





قروض تصل لـ 500 ألف جنيه.. نصابة تستولى على أموال المواطنين بإعلانات على قنوات فضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على أموال المواطنين بزعم منحهم قروض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.





جرح قطعي فى شريان رئيسي.. مناظرة النيابة تكشف أسباب مقتل عامل فى حدائق القبة

أجرت نيابة حدائق القبة مناظرة لجثة عامل قتل على يد عاطل بسبب خلافات الجيرة.





التصدي بكل حسم.. الداخلية تضبط 120 شخصا خالفوا قرار حظر البناء





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بجميع المحافظات.





حنين حسام والفيديو المشبوه.. قصة فتاة التيك توك منذ القبض عليها

ينظر اليوم الثلاثاء، قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بـ "فتاة التيك توك".





تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث ماسبيرو لـ11 يوليو





أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة مُحاكمة 6 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"، لجلسة 11 يوليو للمرافعة.





خلال يوم.. ضبط 4723 شخصا و2827 مركبة خالفوا قرار الحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".





كشف غموض مقتل سيدة مسنة بشقتها بالساحل

نجحت أجهزة الأمن بأشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة مقتل سيدة مسنة بمسكنها بالساحل، حيث تبين أن صديق حفيدها وراء قتلها بدافع سرقتها تم ضبطه.





خلال يوم.. ضبط 4926 سائقا لم يلتزموا بارتداء الكمامة