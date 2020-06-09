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محافظات

محافظ بورسعيد يشكر السيسي على قراره بإعادة بناء استاد النادي المصري

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد الغزاوى
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اسمي ايات الشكر والتقدير باسمه وبالنيابة عن أبناء المحافظة  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي قراره باعادة بناء ستاد النادي المصري في موقعة الحالي طبقا لاحدث النظم العالمية وبسعة ١٢ ألف متفرج .

وأكد المحافظ أن قرار الرئيس السيسي اسعد جميع ابناء المحافظة بعد ان حقق مطلبهم باعادة بناء الاستاد في نفس موقعة والذي سيكون احد القلاع الرياضية الحديثة التي تدعم موقف بورسعيد في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية الي جانب المدينة الرياضية الموجودة بالمحافظة .

كما وجه المحافظ الشكر لسيادة الرئيس علي قرارة بانشاء المدينة الرياضية العالمية بمدينة سلام بشرق بورسعيد والتي ستكون احدث المنشات الرياضية في مصر لتكون جاهزة لاستضافة كافة الفعاليات العالمية والاقليمية والمحلية كما ستكون علي احدث مستوي تتوافق مع طبيعة مدينة سلام التي ستكون مدينة قطاع الأعمال الثانية في مصر بعد العاصمة الإدارية.

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