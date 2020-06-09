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اقتصاد

شملت 11 محافظة.. حماية المستهلك: حملات مكثفة تسفر عن ضبط كميات من السلع المجهولة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:00 م
جهاز المستهلك
جهاز المستهلك
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محمد صبيح
أعلن الدكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، قيام الجهاز بحملات مكبرة شملت 11 محافظة، أسفرت عن ضبط كميات من البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات منها " كمامات،سجائر، أدوية، مواد غذائية، ملابس جاهزة".

قال " عبد المعطي" في تصريحات له، إن المحافظات التى شملتها الحملات  هي " الإسكندرية، السويس، البحيرة، كفر الشيخ، جنوب سيناء، الدقهلية، الفيوم، أسيوط، سوهاج،بني سويف"، موضحا أن السلع المضبوطة تم تصنيعها بمصانع بير السلم ومجهولة المصدر.

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أوضح أنه تم ضبط في مدينة الاسكندرية 3 مخازن لتصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية غير المرخصة أو المطابقة للمواصفات، أما مدن السويس وبني سويف والدقهلية، فقد تم ضبط 36.5 ألف علبة سجائر محلية الصنع تمهيدا لبيعها بالأسواق السوداء بدون فواتير و كراتين أخري لسجائر محملة بالسيارات و مخزن تابع لإحدي الشركات يعمل في صناعة الكمامات مجهولة المصدر ورديئة التصنيع.

أما مدينة البحيرة، فقد تم ضبط  مجموعة مصانع للملابس الجاهزة بدون ترخيص تقوم بتصنيع كميات كبيرة من الكمامات الطبيه القطنيه الغير مطابقه للمواصفات، بالإضافة لمحالات تجارية تبيع سجائر بأكثر من السعر الرسمي .

وفي مدينة كفر الشيخ تم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر يتم بيعها بالصيدليات، أما مدن " سوهاج، أسيوط، جنوب سيناء، بني سويف، الفيوم" فيد تم ضبط كميات من الكمامات مجهولة المصدر بالإضافة لكميات من السلع و المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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