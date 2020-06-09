خلال جائحة كورونا.. ٣ ملايين متر مكعب زيادة في استهلاك المياه بالفيوم

قال اللواء هشام دره رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم إن الشركة سجلت أعلى معدل أستهلاك للمياه منذ فترة بدء إتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح أن معدل الإستهلاك إزداد خلال الفترة من شهر يناير حتي شهر مايو ٢٠٢٠م بمقدار ٣ ملايين متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لإستخدامها الضروري في أعمال التطهير سواء للأفراد أو المؤسسات.



