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محافظات

ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:03 م
أدوية مجهولة المصدر
أدوية مجهولة المصدر
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همت الحسينى
شنت رئاسة حى غرب المنصورة اليوم الثلاثاء حملة برئاسة الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس حى غرب ، والفريق المعاون المشكل من  صباح الحنفى مدير التنمية الاقتصادية ، و  أحمد سمير مدير البيئة بحى غرب ، احمد عادل من أدارة البيئة،  ومن الطب البيطرى الدكتور احمد حمودة ، ومن الصحة الدكتور يوسف عبد الهادى  ، ومن التفتيش الصيدلى الدكتور محمد أمين، ومن حماية المستهلك الدكتور احمد عبد العزيز ، ومن الرقابة التجارية  هانى فتحى،  عثمان فتحى  ،  وبالأشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات  

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ايمن مختار ،  محافظ الدقهلية ، وتوجيهات  المحاسب سعد بغدادى ، رئيس حى غرب المنصورة ، بشأن سرعة التحقق مما يتم تداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعى  ،  بشأن الترويج باحد الاسواق العشوائية لعقاقير مجهولة المصدر كونها علاج لفيروس كورونا .

وقد استهدفت الحملة منطقة سوق الشيخ حسانين  ، حيث تمكنت الحملة مت ضبط كميات متنوعة من الأدوية  مجهولة المصدر  مابين مستعملة ومنتهية الصلاحية،  تباع بواسطة الباعة الجائلين الذين يفترشون الارض بمنطقة الشيخ حسانين  للنصب على المواطنين عن طريق الترويج لتلك الادوية كونها علاج لفيرس كورونا .

وقد تم مصادرة الادوية وعمل محضر بالوقعة  بمعرفة التفتيش الصيدلى، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة .

ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
ضبط أدوية مجهولة المصدر يروج لها لعلاج لفيروس كورونا بحى غرب المنصورة
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