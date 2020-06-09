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محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع الاستعداد للصيف بمجلس المدينة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:12 م
سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح يتابع الاستعداد للصيف بمجلس المدينة
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ايمن محمود
تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح الجديد  فى أولى جولاته الميدانية   مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام وسير العمل مع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمدينة.

وتم متابعة الاعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف السياحى    فور صدور قرارات أو توجيهات  من الدولة نحو بدء عودة الحياة لطبيعتها وفقا للإلتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.


ووجة السكرتير العام لرئيس مدينة مرسي مطروح وجية عبد الرازق  بضرورة الاستعداد بجميع الشواطئ وتجهيزها من دورات مياه و كافتيريات.

كما وجه بضرورة  الانتهاء من  وضع ضوابط واجراءات تأجير الشواطئ مع عرض الخطة العامة لموسم الصيف السياحى واستقبال المصطافين بالشكل السياحى والحضارى اللائق بالمدينة .

وأوضح أن محافظة مطروح  تمتلك العديد من  المقومات السياحية مما جعلها من أكثر المصايف التي يقبل المصطافين.
سكرتير عام مطروح يتابع الاستعداد للصيف بمجلس المدينة
سكرتير عام مطروح يتابع الاستعداد للصيف بمجلس المدينة
سكرتير عام مطروح يتابع الاستعداد للصيف بمجلس المدينة
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