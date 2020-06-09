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تعليم

كمامات تستخدم عدة مرات.. ابتكار جديد يفوز بمسابقة بنك الابتكار.. ماذا قال صاحبه

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قال سالم غنام، الحاصل على المركز الأول بمسابقة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي، إنه ابتكار فكرة لتصنيع كمامات باستخدام اسطمبات مصنعة من المونيوم 7075، وعن طريقها وباستخدام ماكينات حقن ونفخ بلاستيكية يمكننا إنتاج أكثر من 15 ألف كمامة يوميًا قابلة للتعقيم وإعادة الاستخدام عن طريق تغيير الفلتر فقط، بحيث تكون  قابلة للاستخدام أكثر من مرة عن طريق تغيير الفلتر.

وأضاف "غنام"، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هناك حاجة لتقييم كفاءات الترشيح التي تسمح لجسيمات الهواء الجوي في نطاق 10 نانومتر إلى 10 ميكرومترات، وهو أمر مهم بشكل خاص لانتقال فيروس الجهاز التنفسي، 

وأشار إلى أن هناك فريق عمل قام بعمل دراسات حول مدى فاعلية الفلتر الذي يتم تغييره، ومع ذلك فهناك طرق محدودة متاحة حول فعالية الأقمشة المتاحة بشكل شائع المستخدمة في أقنعة القماش، موضحا أن تم اجراء هذه الدراسات للعديد من الأقمشة الشائعة بما في ذلك القطن، والحرير، والشيفون، والمواد التركيبية المختلفة، ومجموعاتها.

وأوضح أنه على الرغم من أن كفاءات الترشيح لمختلف الأقمشة عند استخدام طبقة واحدة تراوحت من 5 إلى 80٪ و 5 إلى 95٪ لأحجام الجسيمات <300 نانومتر و> 300 نانومتر، على التوالي، تحسنت الكفاءات عند استخدام طبقات متعددة وعند استخدام مزيج محدد من الأقمشة المختلفة نحن نتوقع أن الأداء المحسن للهجين يرجع على الأرجح إلى التأثير المشترك للترشيح الميكانيكي والإلكتروستاتيكي.

وتابع: "القطن يعتبر هو المادة الأكثر استخدامًا لأقنعة القماش ، أفضل أداءً عند كثافة نسج أعلى (أي عدد الخيوط) ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في كفاءة الترشيح".


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