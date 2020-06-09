مجلس الوزراء السعودي يعلن تأييده لمبادرة القاهرة بشأن ليبيا

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وزير الإعلام، ماجد بن عبدالله القصبي قوله إن المجلس استعرض عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي.





وأشار إلى أن المملكة ترحب مجددا بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.





في السياق ذاته، أعرب المجلس، عن رفض المملكة للخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.



