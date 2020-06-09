من الضروري فصل ابنك عن كل الأخبار السلبية للحفاظ على حالته النفسية.. استشاري نفسي ينصح أهالي الثانوية العامة

طالبت الدكتورة رحاب العوضي، استشاري الطب النفسى، أهالي طلاب الثانوية العامة بالحفاظ على فكرة الأمن الذاتي لديهم حتى لا يفقد الطالب السلام الداخلي.





وأضافت الدكتورة رحاب العوضي، أثناء حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جائحة كورونا أدت إلى تقليل المناهج الدراسية على طلاب الثانوية العامة، إلى جانب القدرة على المذاكرة والتركيز لفترة طويلة في المنزل.





وأشارت استشارى الطب النفسي، إ لى أن الطالب الصغير الآن فى تحدٍ أكبر من سنه؛ وعليه التركيز فى امتحاناته فقط، والعودة إلى المنزل بعد الانتهاء منها فورًا.





وتابعت أن هناك فئة تشاؤمية تثير الخوف فى نفوس الجميع ، منوهة بأن الوزارة أعطت للطلاب حق التأجيل ولكن الطالب عليه القيام بمجهوده ويذاكر بشكل جيد جدا.





وأكدت "لم أقص أجنحة أبنائى، اجعل ابنك يختار ما يحبه لينجح فيه"، مشددة على ضرورة فصل ابنك عن الأخبار السلبية للحفاظ على حالته النفسية.



